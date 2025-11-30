Herkesin Gözü Bu Yeni Ücretsiz Oyunda! Sayıları Altüst Etti

Everstone Studio tarafından geliştirilen oynaması ücretsiz açık dünya oyunu Where Winds Meet, 14 Kasım 2025 tarihinde oyuncularla buluştu. Piyasaya sürülmesinin üzerinden sadece iki hafta geçtikten sonra ulaştığı oyuncu sayısı ise dudak uçuklattı. Görünüşe bakılırsa oyun şimdiye kadar yayınlanan çoğu oyundan daha hızlı bir şekilde benimsendi.

Where Winds Meet'in Oyuncu Sayısı Açıklandı

Where Winds Meet'in resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yayınlanan yeni gönderide oyunun sadece iki hafta içinde 9 milyon oyuncu sayısına ulaştığı belirtildi. Bu başarı aslında oyunun oldukça uzun bir süredir geliştirilmesinden kaynaklanıyor. Öyle ki açık beta sürümü ilk olarak 27 Aralık 2024'te yayınlandı.

Aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından oyuncuların karşısına çıkan Where Winds Meet, şimdiye kadar attığı doğru adımların sonucunda büyük bir oyuncu kitlesinin beğenisini kazandı. Steam'deki incelemelerin "çok olumlu" olması da bunu destekler nitelikte. Yorumlara baktığımızda ise özellikle açık dünya oyunları oynamayı sevenlerin oyuna daha çok bağlanma eğiliminde olduğunu görüyoruz.

Where Winds Meet Nasıl Bir Oyun?

Where Winds Meet, 10. yüzyılda geçiyor. Wuxia kültürüne dayanan oyunda bir kılıç ustasını yönetiyoruz. Oyunun sunduğu dünya, çok çeşitli faktörlere bağlı olarak sürekli olarak değişiyor. Her seçiminiz oyunun gidişatını değiştiriyor. Büyük ve görkemli şehri özgürce keşfetme fırsatı sunan oyunda çatılara tırmanabiliyor ve havada süzülebiliyorsunuz.

Oyunda onlarca benzersiz bölge bulunuyor. İttifaklar oluşturabiliyor, köylülerle dostluklar inşa edebiliyor, kervanlara eşlik edebiliyorsunuz. Oyunda flüt çalma gibi aktiviteler de yer alıyor. Savaşlarda ise size çok çeşitli bir yelpaze ssunuluyor. Kılıç, mızrak, kanca, çift bıçak, yay ve çok daha fazlasını bir silah olarak kullanabiliyorsunuz. Tüm bunların yanı sıra karakterinizi de dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.

Where Winds Meet Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: GTX 1060 (6 GB) / RX 480 (8 GB)

DirectX: Sürüm 12

Kullanılabilir Depolama Alanı: 100 GB

Where Winds Meet Önerilen Sistem Gereksinimleri