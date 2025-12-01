Where Winds Meet Mobil Cihazlara Geliyor: Ön-Kayıtlar Açıldı!

Bu yılın dikkat çeken oyunlarından bir tanesi olan Where Winds Meet, Kasım ayının ortalarında ücretsiz olarak PC ve PlayStation 5 platformlarında oyuncular ile buluşmuştu. Aynı zamanda mobil cihazlar için de geliştirilen versiyonu, bu ay içerisinde Android ve iOS kullanıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor.

Where Winds Meet Mobil Cihaz Kullanıcılarıyla Buluşma Hazırlanıyor

Everstone Studio tarafından geliştirilen ve NetEase Games tarafından da yayınlanan aksiyon-rol yapma oyunu, resmi açıklamalara göre 9 milyondan fazla oyuncuya ulaşmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. İki haftada ulaşılan bu sayının ardından hem geliştirici ve hem de yayıncı tarafında yüzler bir hayli gülüyor. Beklenenin üstü bir performansın sergilenmesinin ardından, sıra şimdi de mobil versiyona geldi. Everstone Studio tarafından duyurulana göre Where Winds Meet, 12 Aralık 2025 Cuma günü Android ve iOS tabanlı mobil cihazlara gelecek.

Halihazırda ön-kayıt yaptırabilmenizin mümkün oluyor iken, iOS versiyonunun 3.7 GB alan kaplayacağı ve yazılım versiyonunun 15.0 veya üstü olması gerekiyor. Ayrıca hem Android ve hem de iOS versiyonunun PC ve PlayStation 5 ile çapraz platform ve paylaşımlı aşama kaydetme desteğinin olacağı da belirtildi.

Çin tarihinin On Krallık döneminin son günlerinde geçecek olan Where Winds Meet, tam kaosun ortasında doğmuş olan bir karakterin rolüne bürünecek ve kılıcın ve kanın egemen olduğu ve kahramanlığa giden yolda ilerleyeceğiz. Dövüş mekanikleri ve Wuxia teması ile ön plana çıkan aksiyon-rol yapma oyunu, hem hikaye modu ve hem de MMO tarzı çok oyunculu moduyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Yani tek başınıza oynayabildiğiniz gibi büyük baskınlara, loncalara ve PvP savaşlarına katılabilmek ve zindanlara girebilmek de mümkün olacak.

Kılıç ve mızrak gibi geleneksel olanların yanı sıra Wuxia temalı fantastik silahların bizi bekleyeceği oyunda, on iki farklı yakın dövüş seti ve yirmi üç kadar gizemli teknik de bulunuyor. Ayrıca keşfedilmeyi bekleyen kültürel eşyaların da olacağı söyleniyor. Where Winds Meet ile ilgili dikkat çeken diğer detaylar ise karakter özelleştirmesi, parkur temelli keşif özellikleri ve meslek sistemi oluyor. Yani bir doktor olup hayat kurtarmayı seçebilecek veya tüccar olup varlık peşinde koşabilecek ve hatta antik Kaifeng şehrine seyahat eden sıradan bir karakterin yerine bile geçebileceğiz.