Wikipedia’nın Kurucusu Jimmy Wales, ICO’lar Hakkında Sert Konuştu

Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales, verdiği röportajda, ICO’lar hakkında sert ifadelerde bulundu. Blockchain teknolojisinin geliştirilmesi için kurulan ICO’ların dolandırıcılıktan ibaret olduğunu söyleyen Wales, insanların bu alandaki faaliyetlerine çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Son zamanlarda herkesin hedefinde olan ICO’lar, yeni bir düşman daha kazandı. Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales, ICO’yu mutlak dolandırıcılık olarak gördüğünü söyledi.

CNBC’ye konuşan Wales, “ICO’ların dolandırıcılık için ortaya çıkmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Blockchain teknolojisinin geliştirilmesi için kurulan bu sistem, amacına yönelik hareket etmiyor” dedi. İnternet’in, takip edilmesi zor bir mecra olduğunu belirten Wales, dijital para dolandırıcılığının, geleneksel para birimlerine nazaran çok daha zor tespit edileceğini söyledi.

Bununla birlikte, Blockchain teknolojisinin çok ilginç ve ilgi çekici olduğunu söyleyen Wales, bu sistemin uzun bir süre daha hayatımızda olacağını ifade etti.

Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales, bu düşünesinde yalnız değil. Çin’in ICO’lara koyduğu yasak sonrası dalga dalga büyüyen yaptırımlar, Bitcoin gibi popüler kripto para birimlerinin çok büyük değer kaybetmelerine neden olmuştu. Son olarak Hong Kong ve Güney Kore’de benzer bir hamlede bulunmuş ve ICO’ların kullanımına tedbir getirmişti.

Ayrıca, ABD'li uluslararası yatırım bankası J.P. Morgan Chase'in CEO’su Jamie Dimon ise yaptığı açıklamada, Bitcoin'in 'sahtekarlık' ve 'spekülatif' olduğunu dile getirmiş ve bankasındaki finansal çalışanların Bitcoin ticareti yapması durumunda onları kovacağını söylemişti.

Son olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dijital paraların da menkul kıymetler gibi muamele görebileceğini belirten bir rehber yayınlamıştı.