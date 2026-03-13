Kasvetli Atmosfer Sunan Psikolojik Gerilim Oyunu İçin Tarih Verildi

TomorrowHead tarafından uzun bir süredir üzerinde çalışılan yeni psikolojik gerilim oyunundan duyuru fragmanı geldi. Will: Follow the Light olarak adlandırılan oyun, çok yakın bir zamanda oyuncuların beğenisine sunulacak. Sadece belirli bir platforma özel olarak piyasaya sürülmeyecek olan oyun, hemen hemen her oyuncu tarafından deneyimlenebilecek.

Will: Follow the Light Ne Zaman Çıkacak?

Will: Follow the Light'ın 28 Nisan 2026 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X / S ve PC için piyasaya sürüleceği açıklandı. Oyunun şimdiye kadar tam sürümü erişime açılmamış olsa da demo versiyonuna şu anda Steam üzerinden erişilebiliyor. Bu da son hâliyle oyuncularla buluşmadan önce nasıl bir oyun olacağına dair fikir edinmek için oyunu deneyebileceğiniz anlamına geliyor.

Will: Follow the Light Nasıl Bir Oyun Olacak?

Will: Follow the Light, uzak bir adada deniz feneri bekçisi olan Will karakterini merkezine alacak. Büyük bir felaket sonrasında oğlu kaybolan bu karakterin iç dünyasına doğrudan dahil oluyoruz. Amacımız, çok geç olmadan eve ulaşıp neler olduğunu öğrenmek. Oyuncular, oyunda ilerledikçe fırtınalı hava koşulları da dahil olmak üzere çok zorlu şartlarla karşı karşıya kalacak.

Yolculuk boyunca tekne ve benzeri araçların yanı sıra yaya olarak da ilerlemek mümkün olacak. Eve varana kadar haritada çeşitli yerlerden geçecek, karşınıza çıkacak olan bulmacaları çözmeniz gerekecek. Bu sayede engellerin üstesinden gelerek yaşananların arkasında nasıl bir gizem olduğunu görebileceksiniz.

Will: Follow the Light'ta Türkçe Dil Desteği Olacak mı?

Will: Follow the Light, Türkçe dil desteği sunacak. Oyunda seslendirmeler İngilizce olsa da gerek arayüz gerek altyazı Türkçe olarak görüntülenebilecek. Böylece yabancı dil bilmeyen oyuncular da olduğu hakkında bilgi sahibi olabilecek, karakterin yaşadığı olaylar hakkında kafalarında herhangi bir soru işareti kalmayacak.

Will: Follow the Light'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 Windows 10 İşlemci Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 5 2600X Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600 RAM 8 GB RAM 16 GB RAM Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX VEGA 56 / Intel Arc A750 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / AMD Radeon RX 6750 XT / Intel Arc A770 DirectX Sürüm 12 Sürüm 12 Depolama 30 GB kullanılabilir alan 30 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Will: Follow the Light'ın oldukça etkileyici bir oyun olacağını düşünüyorum. Yoğun sisli bir ortamda geçecek olmasının gerilim düzeyini epey artırması muhtemel fakat bu tür oyunlar genellikle yavaş tempolu olur. Yani işin daha çok aksiyon tarafındaysanız sizin için pek iç açıcı ve eğlenceli bir oyun olmayabilir. Tam aksini seviyorsanız muhtemelen ekran başından ayrılmak istemeyeceksinizdir.