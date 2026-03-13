Kasvetli Atmosfer Sunan Psikolojik Gerilim Oyunu İçin Tarih Verildi
TomorrowHead Studio'nun yeni oyunu Will: Follow the Light için çıkış tarihi paylaşıldı. Peki, oyun hangi platformlara gelecek? İşte tüm detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Will: Follow the Light, 28 Nisan 2026 tarihinde çıkacak. Oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S konsollarının yanı sıra PC'de Steam üzerinden oynanabilecek.
- Psikolojik gerilim türüne sahip olacak oyunda Will adlı karakter yönetilecek. Bu karakterin amacı, eve ulaşıp neler olup bittiğini bulmak olacak.
- Yakında piyasaya sürülecek oyunun demo sürümü şu anda Steam'de erişime açık durumda.
TomorrowHead tarafından uzun bir süredir üzerinde çalışılan yeni psikolojik gerilim oyunundan duyuru fragmanı geldi. Will: Follow the Light olarak adlandırılan oyun, çok yakın bir zamanda oyuncuların beğenisine sunulacak. Sadece belirli bir platforma özel olarak piyasaya sürülmeyecek olan oyun, hemen hemen her oyuncu tarafından deneyimlenebilecek.
Will: Follow the Light Ne Zaman Çıkacak?
Will: Follow the Light'ın 28 Nisan 2026 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X / S ve PC için piyasaya sürüleceği açıklandı. Oyunun şimdiye kadar tam sürümü erişime açılmamış olsa da demo versiyonuna şu anda Steam üzerinden erişilebiliyor. Bu da son hâliyle oyuncularla buluşmadan önce nasıl bir oyun olacağına dair fikir edinmek için oyunu deneyebileceğiniz anlamına geliyor.
Will: Follow the Light Nasıl Bir Oyun Olacak?
Will: Follow the Light, uzak bir adada deniz feneri bekçisi olan Will karakterini merkezine alacak. Büyük bir felaket sonrasında oğlu kaybolan bu karakterin iç dünyasına doğrudan dahil oluyoruz. Amacımız, çok geç olmadan eve ulaşıp neler olduğunu öğrenmek. Oyuncular, oyunda ilerledikçe fırtınalı hava koşulları da dahil olmak üzere çok zorlu şartlarla karşı karşıya kalacak.
Yolculuk boyunca tekne ve benzeri araçların yanı sıra yaya olarak da ilerlemek mümkün olacak. Eve varana kadar haritada çeşitli yerlerden geçecek, karşınıza çıkacak olan bulmacaları çözmeniz gerekecek. Bu sayede engellerin üstesinden gelerek yaşananların arkasında nasıl bir gizem olduğunu görebileceksiniz.
Will: Follow the Light'ta Türkçe Dil Desteği Olacak mı?
Will: Follow the Light, Türkçe dil desteği sunacak. Oyunda seslendirmeler İngilizce olsa da gerek arayüz gerek altyazı Türkçe olarak görüntülenebilecek. Böylece yabancı dil bilmeyen oyuncular da olduğu hakkında bilgi sahibi olabilecek, karakterin yaşadığı olaylar hakkında kafalarında herhangi bir soru işareti kalmayacak.
Will: Follow the Light'ın Sistem Gereksinimleri Neler?
|Özellik
|Minimum
|Önerilen
|İşletim Sistemi
|Windows 10
|Windows 10
|İşlemci
|Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 5 2600X
|Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600
|RAM
|8 GB RAM
|16 GB RAM
|Ekran Kartı
|NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX VEGA 56 / Intel Arc A750
|NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / AMD Radeon RX 6750 XT / Intel Arc A770
|DirectX
|Sürüm 12
|Sürüm 12
|Depolama
|30 GB kullanılabilir alan
|30 GB kullanılabilir alan
Editörün Yorumu
Will: Follow the Light'ın oldukça etkileyici bir oyun olacağını düşünüyorum. Yoğun sisli bir ortamda geçecek olmasının gerilim düzeyini epey artırması muhtemel fakat bu tür oyunlar genellikle yavaş tempolu olur. Yani işin daha çok aksiyon tarafındaysanız sizin için pek iç açıcı ve eğlenceli bir oyun olmayabilir. Tam aksini seviyorsanız muhtemelen ekran başından ayrılmak istemeyeceksinizdir.