Windows 10 Desteğinin Kesileceği Tarih Açıklandı!

Microsoft, yayınladığı bir blog yazısı ile Windows 10 için son sürüm duyurusunu yaparak, Windows 10 22H2’nin işletim sisteminin son sürümü olacağını açıkladı. Bu açıklama ile birlikte, Windows 10 kullanıcıları için son destek tarihi de belirlenmiş oldu.

Windows 10’un tüm sürümleri, 14 Ekim 2025’te Microsoft’un desteğini sonlandıracağı tarihe kadar aylık güvenlik güncellemeleri ile desteklenecek.

Windows 10 Desteği 14 Ekim 2025'te Sonlanıyor

Windows client roadmap update! Key takeaways:



1 - #Windows10 will reach EOS on October 14, 2025.

2 - Version 22H2 will be the final version of Windows 10.

3 - You'll see the next #Windows11 LTSC release in the second half of 2024.



Read the announcement: https://t.co/CPjGmRWZdj — Windows IT Pro (@MSWindowsITPro) April 27, 2023

Microsoft, kullanıcıların artık Windows 11’e geçiş yapmalarını öneriyor çünkü Windows 10 bugünden itibaren yeni bir özellik güncellemesi almayacak. Windows 11, daha modern ve kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor, performansı artırıyor ve yeni teknolojilerle daha uyumlu çalışıyor.

Windows 11 piyasaya sürüldüğünden bu yana Microsoft, kullanıcıları Windows 10'dan Windows 11'e geçiş yapmaya yönlendirmek için çeşitli kampanyalar yürütüyor. Bu kampanyalar arasında Windows 11'in özelliklerini ve kullanım avantajlarını tanıtan reklamlar, indirimli fiyatlar, ve kullanıcılara Windows 11'e ücretsiz yükseltme imkânı sunan programlar yer alıyor. Kullanıcıların Windows 11'e geçiş yapmaları, aynı zamanda Microsoft'un da Windows 11'i daha yaygın hâle getirerek daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasına yardımcı olacak.

Peki siz şu anda hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.