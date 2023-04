Windows 10 Desteğinin Kesileceği Tarih Açıklandı!

Microsoft, yayınladığı bir blog yazısı ile Windows 10 için son sürüm duyurusunu yaparak, Windows 10 22H2’nin işletim sisteminin son sürümü olacağını açıkladı. Bu açıklama ile birlikte, Windows 10 kullanıcıları için son destek tarihi de belirlenmiş oldu.

Windows 10’un tüm sürümleri, 14 Ekim 2025’te Microsoft’un desteğini sonlandıracağı tarihe kadar aylık güvenlik güncellemeleri ile desteklenecek.

Windows client roadmap update! Key takeaways:



1 - #Windows10 will reach EOS on October 14, 2025.

2 - Version 22H2 will be the final version of Windows 10.

3 - You'll see the next #Windows11 LTSC release in the second half of 2024.



