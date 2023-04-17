Windows 11'e Yeni Başlat Menüsü Reklamları Geliyor!

Microsoft, geliştirici kanalında Windows 11'in yeni bir önizleme sürümü olan 23435 sürümünü yayınladı ve görünüşe göre tartışmalı Başlat menüsü reklamları daha da müdahâleci hâle gelmek üzere.

Oturumunuzu Mailinizle Bağlamanızı Belirten Reklamlar Geliyor

Microsoft'a göre bu yeni reklam dizaynı, henüz bir Microsoft hesabına kaydolmamış kullanıcıları bunu yapmaya teşvik etmek için tasarlandı. Çıkan reklamda bir Microsoft hesabına kaydolmanın, bilgisayarınızın daha güvenli olmasını ve ayarlarınızın birden fazla cihazda senkronize edilmesini sağlayacağı belirtiliyor.

Microsoft'un bir mail hesabıyla oturum açmayı zorunlu hâle getirmesinin ardından şimdi de yeni reklam pencereleriyle bunu teşvik etmesi oldukça agresif bir yaklaşım olarak yorumlanıyor.

Dosya Gezgininde de Değişiklikler Olacak

Bu yeni reklama ek olarak, Microsoft bu önizleme sürümünde Galeri adı verilen ve Dosya Gezgini'nde yerleşik bir resim galerisi olan yeni bir özellik tanıttı. Bu özellik, birçok kullanıcı tarafından memnuniyetle karşılanması muhtemel olan Dosya Gezgini'nin daha büyük bir yenilenmesinin bir parçası.

Genel olarak, Windows 11'in bu son önizleme sürümünün kullanıcılar arasında fikir ayrılıklarına yol açması muhtemel. Bazıları yeni özellikleri takdir ederken, diğerleri Başlat menüsündek yeni reklamlardan rahatsız olacak. Microsoft'un bu konudaki kullanıcı geri bildirimlerine nasıl yanıt vereceğini göreceğiz.