Windows 11'in Son Güncellemesi Kritik Sorunlara Yol Açtı!

En popüler işletim sistemlerinden biri olan Windows 11, son güncellemesi ile bazı iyileştirme ve düzeltmelerin yanında önemli sorunları da beraberinde getirdi. Yeni güncellemenin yapıldığı bazı bilgisayarlarda performansı düşen SSD'ler, Wi-Fi bağlantı problemleri gibi sorunlar yaşandı.

Windows 11'in Son Güncellemesi Çeşitli Hatalara Neden Oldu

Moment 2 kod adına sahip olan Windows 11 KB5023706 güncellemesi, Görev Yöneticisi'ne bir arama çubuğuna eklenmesi ve görev çubuğunun tabletler için optimize edilmesi dahil bazı iyileştirmeler ve düzeltmeler sundu fakat bunlarla birlikte kritik problemlere de yol açtı.

Techspot'taki habere göre birden fazla kullanıcı, söz konusu güncellemenin dizüstü bilgisayarlarında yer alan Adata XPG SX8200 Pro 1 TB SSD'sinin performansını düşürdüğünü ileri sürdü. Bu sorunun Adata marka SSD ile sınırlı olduğu söyleniyor.

Bir Reddit kullanıcısı, güncelleme işlemini gerçekleştirdikten sonra önyükleme sürelerinin 31 saniyeye çıkarak iki kat arttığını ancak KB5023706 güncellemesini kaldırdıktan sonra ön yükleme süresinin tekrar eski hâline döndüğünü ifade etti.

Windows 11 KB5023706 güncellemesinin yol açtığı tek problem performansı düşen SSD ile sınırlı değil. Bazı kullanıcılar son güncellemeyi indirirken ve yüklerken bazı hatalar ile karşı karşıya kaldıklarını iddia etti.

Kullanıcıların bir kısmı, güncelleme yükledikten sonra sürekli olarak mavi ekran hatası, uygulamaların düzgün çalışmaması, yavaş Wi-Fi bağlantısı gibi problemler ile karşılaştıklarını ileri sürdü. Güncellemeyi yaptıktan sonra bu sorunlardan biri meydana geldiyse problem düzeltilene kadar güncellemeyi kaldırabilirsiniz.