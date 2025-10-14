Windows 10 Dönemi Resmen Bitti: Peki Şimdi Ne Yapmalı?

Microsoft'un efsaneleri arasında sayılabilecek Windows 10 için bugün itibariyle resmi destek sona erdi. Bu noktada kullanıcılar yeni işletim sistemine yani Windows 11'e nasıl geçeceklerinin yanında Windows 10'daki verilerinin nasıl aktarılacağına kadar pek çok sorunun cevabını arıyor. Bizde sizler için bir "ne yapmalı" rehberi oluşturduk. İşte detaylar...

Windows 10 Desteği Resmi Olarak Sona Erdi!

Microsoft’un 10 yıl önce başlattığı bir dönem bugün sona erdi. Windows 10 için resmi destek 14 Ekim 2025 itibarıyle yani bugün tamamen sonlandırıldı. Bu tarihten itibaren işletim sistemi artık özellik güncellemesi, hata düzeltmesi veya güvenlik yaması almayacak. Bilgisayarlar çalışmaya devam edecek olsa da kullanıcılar için yeni bir risk dönemi başlıyor.

Bu sebeple kullanıcılar Windows 11'e geçiş yapmalı. Zira 10 yıllık süreçte fark edilmeyen bir güvenlik açığı olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Ancak yine de Windows 10 ile yoluna devam etmek isteyen kullanıcılar için iyi bir haberimiz var. Pek çok kişi destek sonrası bilgisayarlarının çökeceğini düşünüyor. Ancak böyle bir durum yok.

Windows 10’la çalışan bilgisayarlar önyükleme yapmaya, mevcut programları çalıştırmaya ve internete bağlanmaya devam edecek. Ancak tekrar etmekte fayda var artık güvenlik açıklarına karşı korunmayacaklar. Zamanla bu durum özellikle internete bağlı sistemler için siber tehditlerin kapısını aralayabilir.

Microsoft ESU Programı: Kısa Süreli Güvenlik Duvarı

Microsoft, geçiş sürecini kolaylaştırmak için Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) adlı bir sistem oluşturdu. Bu program işletim sistemi desteği sona erdikten sonra bile kritik güvenlik yamalarını sınırlı süreyle almaya olanak tanıyor.

Kuruluşlar, işletmeler ve belirli bireysel kullanıcılar. Avrupa Ekonomik Alanı’nda ücretsiz: Microsoft, EEA bölgesindeki kullanıcılara ilk yıl ücretsiz ESU sunuyor.

Microsoft, EEA bölgesindeki kullanıcılara ilk yıl ücretsiz ESU sunuyor. Neler sağlıyor? Yalnızca güvenlik yamaları. Yeni özellikler, performans iyileştirmeleri veya sürücü güncellemeleri program kapsamına dahil değil.

En Güvenli Seçenek: Windows 11'e Geçiş!

Bilgisayarınızın özellikleri buna uygunsa Windows 11’e yükseltme yapmak en güvenli ve uzun vadeli çözüm olacaktır. İşte adım adım geçiş rehberi:

Microsoft’un PC Health Check aracını indirin. TPM 2.0 ve Secure Boot desteği gibi güvenlik bileşenlerinin aktif olduğundan emin olun. Verilerinizi yedekleyin: Harici disk veya bulut depolama (OneDrive, Google Drive, iCloud vb.) kullanın.

Windows 11 İndirme Merkezi sayfasına gidin. “Yükleme Asistanı” veya “Medya Oluşturma Aracı” seçeneklerinden birini kullanın. Kuruluma başlayın: Mevcut dosyalarınızı koruyarak yükseltebilir veya temiz kurulum yapabilirsiniz.

Mevcut dosyalarınızı koruyarak yükseltebilir veya temiz kurulum yapabilirsiniz. Sürücüleri ve yazılımları güncelleyin: Üreticinin resmi web sitesinden en güncel sürücüleri indirin.

Windows 10 Kullanmaya Devam Edecekler İçin Güvenlik Tavsiyeleri!

Windows 10 kullanmaya devam edecekler için birkaç güvenlik önerisi listeledik:

Antivirüs programınızı güncel tutun. (En iyi antivirüs programları için buraya tıklayınız.)

Kritik verileri sık sık yedekleyin.

Şüpheli e-posta ve bağlantılardan uzak durun.

Tarayıcı eklentilerini ve yazılımları düzenli olarak güncelleyin.

Mümkünse internete bağlı kalma sürenizi azaltın.

Peki siz ne yapmayı planlıyorsunuz? Windows 11’e geçecek misiniz yoksa Windows 10’la yola devam mı edeceksiniz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.