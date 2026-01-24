Windows 11'de Bilgisayar Kırdıran Hata! Microsoft Alarm Verdi

Microsoft'un son güncellemesi, Windows 11 kullanıcıları için büyük sorunların başlamasına neden oldu. Birkaç gün önce yayınlanan KB5074109 kodlu güncelleme, pek çok kullanıcının siyah ekran başta olmak üzere çok çeşitli hatalar yüzünden mağduriyet yaşamasına neden oldu. Geniş çaplı bir soruna dönüşmesinin ardından Microsoft'tan da ilk açıklama geldi.

KB5074109 Güncellemesi, Büyük Sorunlarla Geldi

Windows 11 kullanıcıları tarafından paylaşılan bilgilere göre KB5074109 güncellemesini aldıktan sonra işletim sisteminde birçok hata kendini göstermeye başladı. İlk izlenimlere göre özellikle NVIDIA ekran kartını kullanan bilgisayarlarda rastgele siyah ekran ve kısa süreli takılmalar ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, bilgisayarının ancak güvenli mod üzerinden eski hâline getirebildiğini ileri sürdü.

Bu kritik hatalardan bir diğerini Not Defteri, Ekran Alıntısı Aracı ve bazı üçüncü taraf yazılımların açılmaması oluşturuyor. Oyuncular, bu tür uygulamaları açarken 0x803F8001 hata kodu ile karşılaşıyor. Dolayısıyla pek çok kullanıcı, acil yapılması gereken işleri de bir türlü tamamlayamıyor.

Şimdiye kadar aktarılan bilgilere bakılacak olursa ayrıca bilgisayarı uyku moduna alma ve uyku modundan çıkarma gibi işlemlerde de sorun yaşanıyor. Microsoft özellikle POP hesabı kullanan ya da PST dosyalarını OneDrive'da tutan kullanıcılarda Outlook'un donduğunu ve düzgün bir şekilde kapanmadığına yönelik iddiaları doğruladı.

Microsoft, bazı sorunlar için acil güncelleme yayınlamış olsa da birçok sorun hâlâ devam ediyor. Kullanıcılar açısından şimdilik en etkili çözüm yolu, son güncellemeyi kaldırmak olarak görülüyor. Bunun için "Ayarlar > Windows Update > Güncelleştirme Geçmişi > Güncelleştirmeleri Kaldır" yolunu takip edip KB5074109 güncellemesini kaldırmayı tercih etmek gerekiyor. Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra sorunlar ortadan kalkıyor.