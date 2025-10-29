Windows 11'de Büyük Değişiklik! Her Şey Daha Pratik Oluyor

Microsoft, Windows 11 için yeni bir güncelleme yayınlandı. Bununla birlikte başlat menüsünde birtakım değişiklikler yapıldı. Windows Update ayarlarından en son güncellemeleri yayınlanır yayınlanmaz almayı seçen herkese sunulmaya başlanan KB5067036 güncellemesi, uygulamalara erişmeyi kolaylaştırırken başlat menüsünü de daha düzenli hâle getirdi.

Windows 11'in Başlat Menüsü Yenilendi

Yeni Windows 11 güncellemesini alan kullanıcılara yavaş yavaş sunulmaya başlanan yeni başlat menüsü tamamen özelleştirilebilir bir şekilde geliyor. Sabitlenmiş uygulamaları görmek istemiyorsanız artık bu bölümü kaldırabiliyorsunuz. Ayrıca "Önerilenler" kısmında yer alan uygulama ve dosyalar eğer sizin için hiçbir anlam ifade etmiyorsa bu bölümü de kapatarak başlat menüsünü sadeleştirebilirsiniz.

Başlat menüsü ayrıca ekran çözünürlüğüne bağlı olarak büyük ya da küçük olacak. Büyük ekranlarda daha büyük bir başlat menüsü göreceksiniz. Küçük ekranlarda ise daha fazla alana sahip olmanız için menünün daha az yer kaplaması sağlanacak. Ekranın büyük olmasının başlat menüsünde daha fazla sabitlenmiş uygulama görmenize neden olacağını da belirtelim.

Yeni menünün merkezinde uygulamalar yer alıyor. Bu liste farklı şekillerde görüntülenebilecek. Dileyen kullanıcılar, uygulamaları kategorilere ayrılmış bir şekilde görebiliyor. Bu yönde tercih yapan kişilerin başlat menüsünde Microsoft Edge gibi tarayıcılar, Dosya Gezgini, Microsoft Word gibi daha çok üretkenlik odaklı uygulamalar belirli bir klasörde toplanıyor.

Bu kategori sistemini tercih etmeyenler klasik listeye de geçebiliyor ancak bu seçeneğin kategori hâlinde sıralamaya göre dezavantajlı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Çok fazla uygulama kullanıyorsanız aradığınızı bulmakta zorlanabilirsiniz. Zaman yönetimine önem veriyorsanız uygulamaları kategorilere ayırmanız daha iyi bir tercih olabilir.

Bu güncelleme, başlat menüsünün haricinde görev çubuğu için de birkaç yenilik getiriyor. İmlecinizi görev çubuğunda açık olan bir uygulamanın simgesinin üzerine getirdiğinizde beliren ön izleme artık direkt karşınıza çıkmıyor. Şirket, ön izlemeler için animasyon ekledi. Bu sayede ön izlemeler daha akıcı bir şekilde beliriyor. Bu arada artık sadece bir tane pil simgesi yok. Sabit pil simgesinin yerine yeşil, sarı ve kırmızı renkli pil simgeleri göreceksiniz. Böylece şarj seviyesi hakkında bir bakışta bilgi edinebileceksiniz.

Yeni başlat menüsünü kullanmaya başlamak için ayarlara gidebilir ve Windows Update bölümünden güncellemeleri otomatik olarak almayı seçebilirsiniz. KB5067036 kodlu güncellemeyi aldıktan sonra bu yenilikler geçerli hâle gelmeye başlanacaktır. Ancak Microsoft'un yeni başlat menüsünü kademeli olarak sunduğunu, bu nedenle güncellemeyi yükleseniz bile hemen görünmeyebileceğini belirtmek gerekiyor.