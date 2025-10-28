WhatsApp'a Facebook'un 14 Yıllık Özelliği Geliyor! İşte İlk Görseller

WhatsApp, çatı şirketi Meta'nın sosyal medya platformu Facebook'ta uzun bir zamandır mevcut olan kapak fotoğrafı özelliğini sunmak için kollarını sıvadı. Bu özellik sayesinde kimlerin görebileceğini sizin ayarlayacağınız bir kapak fotoğrafı belirleyebileceksiniz. İlk görüntüleri paylaşıldığı özellik, uygulamayı görsel açıdan daha zengin hâle getirecek gibi görünüyor.

WhatsApp'ta Kapak Fotoğrafı Kullanılabilecek

WhatsApp'ın Android beta sürümünün 2.25.32.2 güncellemesinde mesajlaşma uygulamasının kapak fotoğrafı özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu özellik, daha önce işletme hesapları (WhatsApp Business) için sunulmuştu. Markalar, o zamandan bu yana daha çok dikkat ekmek için profillerinin üst kısmına bir görsel ekleyebiliyor. Bireysel hesaplarda ise bunu yapmak mümkün değildi.

Yeni keşfedilen özellik, WhatsApp'ın bu özelliği tüm kullanıcılara sunmayı amaçladığını gösteriyor. Kapak fotoğrafı özelliği kullanıma açıldıktan sonra herkes profilinin nasıl göründüğünü dilediği gibi özelleştirme olanağı elde edecek. Kapak fotoğrafınız sohbette isminizin üzerine basarak profil bilgilerinize göz atan herkes tarafından görülebilecek.

Facebook ve X (eski adıyla Twitter) platformlarındaki kapak fotoğrafı özelliğine benzer şekilde bunun da bir boyut sınırı olacak. Kapağın konumlandırma biçimi de Facebook ile benzerlik taşıyacak. Böylece WhatsApp'ta görsel anlamda son derece kolay bir şekilde ilgi çekici profiller tasarlamak mümkün hâle gelecek.

WhatsApp, kapak fotoğrafı ayarlama sürecini oldukça basit tutacak. İşletme hesaplarının şu an yaptığına benzer şekilde bireysel hesaplarda da profil ayarlarından istenen herhangi bir görsel seçilerek kapak fotoğrafı eklenebilecek. Profil fotoğrafında olduğu gibi kapak fotoğrafı için de gizlilik seçenekleri sunulacak. Kapak fotoğrafının kimler tarafından görülebileceğine siz karar vereceksiniz.

WhatsApp, herkes, kişilerim ve hiç kimse olmak üzere üç farklı seçenek sunacak. Bunları kullanarak kapak fotoğrafınızı kişilerinize özel yapabilecek ya da direkt herkese göstermeyi tercih edebileceksiniz. Kişilerinizden bazılarını hariç tutmanızı sağlayan gizlilik seçeneği ne yazık ki bu özellik için -şu anlık- mevcut değil. Kullanıcıların bu seçeneği kullanıp kullanamayacağı ise özellik ilerleyen aylarda kullanıma açıldıktan sonra belli olacak.