Windows 11'in En Olmayacak Yerine Reklamlar Geliyor

Windows 11 işletim sistemini kullanan bilgisayarınıza eğer tanımlanmamış bir uzantıya sahip dosya indirirseniz onu açmak için öncelikle bir uygulamaya ihtiyacınız olur. Bu durumda iki seçenekten birine başvurmanız gerekir. Ya o dosya uzantısı için varsayılan bir uygulama seçer ya da "birlikte aç" seçeneğini kullanarak onu istediğiniz herhangi bir uygulama ile açarsınız.

İkinci seçeneği tercih edenleriyse deneyimini olumsuz etkileyecek bir güncelleme bekliyor. Teknoloji devinin beta kullanıcılarına yönelik sunduğu yeni özelliğin ekran görüntülerine bakılacak olursa yakında birlikte açma seçeneği kullanıldığında mevcut uygulamaların yanı sıra reklam olarak nitelendirilebilecek önerilere de yer verilecek.

Windows 11'in Birlikte Aç Seçeneği Öneriler Gösterecek

Microsoft, beta ve dev kanallarındaki Insider kullanıcılarına kademeli olarak yeni bir özellik sunmaya başladı. Henüz tüm Insider kullanıcılarının dahi erişimine açık olmayan bu özellik, "Birlikte aç" seçeneğinde gösterilen uygulamalara ek olarak önerilen uygulamaları da görmenize neden olacak.

Uygulama önerilerinin bilinmeyen bir dosyayı açmak için gereken uygulamayı bulma ve yükleme sürecini hızlandıracağı ve dosya formatı ile uyumlu uygulamayı bulmak için Microsoft Store ya da arama motorlarında arama yapmasına gerek bırakmayacağı söyleniyor. Ancak çoğu Windows 11 kullanıcısı, bu seçeneğe zaten hangi programı seçeceğini bilerek tıklıyor.

Birlikte açma kısmına Microsoft Store'daki uygulamaların yerleştirilmesi, kullanıcılar açısından son derece dikkat dağıtıcı bir faktör olabilir. Kaldı ki kullanıcı o anda ilgili dosyayı hangi uygulama ile açacağına zaten genellikle karar vermiş durumda oluyor. Microsoft'un bunlara rağmen yüklenmemiş uygulamaları önermesi, kullanıcı deneyimini iyileştirmekten ziyade Microsoft'un kendi mağazasına yönlendirme çabası olarak yorumlanmaya çok açık görünüyor.

Şirket, geçmişte de başlat menüsü dahil olmak üzere işletim sisteminin çeşitli bölümlerine öneriler getirmiş ve bu sebepten ötürü çok kez eleştirilmişti. Dolayısıyla bu yeni öneriler de teknoloji devinin geçmişten süregelen eğiliminin bir devamı olarak görülebilir. Yine de henüz kararlı sürüme getirilmediğini unutmamak gerekiyor. Microsoft, bunu hiçbir zaman genel kullanıcı kitlesine öneriler göstermeyebilir ya da bunu yapsa dahi önerileri devre dışı bırakma seçeneği sunabilir.