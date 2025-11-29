Hızlandırırken Yavaşlattı mı? Windows 11’den Dosya Gezgini İçin İlginç Hamle!

Windows 11 kullanıcılarının uzun süredir eleştirdiği Dosya Gezgini performansı için Microsoft’tan dikkat çekici bir adım geldi. Şirket bu kez farklı bir yöntem test ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

Windows 11 Dosya Gezgini İçin Yeni Hızlandırma Denemesi!

Windows Latest tarafından yapılan testlere göre Microsoft Dosya Gezgini’nin daha hızlı açılması için programı arka planda önceden yükleyen yeni bir sistem deniyor. Bu yöntemle amaç kullanıcı simgeye tıkladığında uygulamanın beklemeden açılması.

Preloading olarak bilinen bu yaklaşım Microsoft için yeni değil zira Edge’in “Startup Boost” özelliği ve eski Office yardımcıları benzer mantıkla çalışıyor. Ancak Windows 11 kullanıcılarının aklındaki soru şu: Bu çözüm gerçekten kalıcı bir hızlanma sunacak mı?

Test sonuçları en azından açılış performansı açısından umut verici görünüyor. Arka planda önceden yükleme kapalıyken Dosya Gezgini’nin RAM kullanımı 32,4 MB iken, özellik aktif olduğunda bu değer yaklaşık 67,4 MB seviyesine çıkıyor. Bu 35 MB’lık ek kullanım oldukça düşük olduğu için sisteme bir yük bindirmiyor. Açılış süresinde ise bariz bir fark oluşuyor hem boş kullanımda hem de tarayıcı sekmeleri açıkken yapılan testlerde önceden yüklenen sürüm belirgin şekilde daha hızlı açılıyor.

Buna rağmen preloading Dosya Gezgini’nin diğer yavaşlık problemlerine çözüm olmuyor. Sağ tık menüsünün geç açılması, klasör içinde dolaşırken yaşanan takılmalar ve genel arayüz gecikmeleri hâlâ yerli yerinde duruyor.

Yani Microsoft’un bu yöntemi yalnızca açılış süresini hızlandırıyor; uygulamanın genel performansını etkileyen temel sorunlara dokunmuyor. Kullanıcıların uzun süredir beklediği köklü iyileştirme ise şimdilik ortada görünmüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?