Windows 11'de İlginç Hata! Geçici Çözüm Yolu Paylaşıldı

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına yönelik yeni bir uyarıda bulundu. İşletim sisteminde yer alan önemli bir sorun hakkında kullanıcıları bilgilendiren teknoloji devi, Ağustos 2025'ten bu yana yayınlanan bazı güncellemeleri alanların kilit ekrandan çıkmaya çalışırken enteresan bir durumla karşılaşabileceğini ve bunun nasıl aşılabileceğini anlattı.

Windows 11'de Parola Simgesi Görünmeyebiliyor

Microsoft, Ağustos 2025'ten bu yana yayınlanan KB5064081 güncellemesi de dahil olmak üzere çeşitli güncellemeleri alan kişilerin kilit ekranında parola simgesini görememesine neden olan bir hatanın ortaya çıktığını açıkladı. Bu sorundan etkilenen kullanıcılar ise PIN, güvenlik anahtarı ve parmak izi gibi birden fazla oturum açma seçeneğini kullanan kişilerden oluşuyor.

Normal koşullarda Windows 11 kullanıcılarının bu farklı oturum açma seçeneklerinden birini sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi gerekiyor ancak Ağustos ayından bu yana yayınlanan güncellemelerden kaynaklı bir sorun, parola simgesinin kaybolmasına neden oldu. Oturum açarken sadece şifre kullananların zaten bu simgeye ihtiyacı olmuyor, dolayısıyla o kullanıcıları ilgilendiren bir durum söz konusu değil.

Yine de bunun çok büyük bir hata olmadığını belirtmek gerekiyor. Microsoft, parola simgesinin işlevselliğini hâlâ koruduğunu belirtti. Buradaki tek sorun, parola simgesinin görünmemesi. Kullanıcılar da bu nedenle diğer oturum açma seçeneklerini tercih etmek zorunda kalıyor ancak bu sorun ortaya çıktığında mutlaka diğer yöntemleri kullanmak gibi bir mecburiyetiniz bulunmuyor.

Teknoloji devine göre parola simgesi hâlâ orada duruyor. Tek yapmanız gereken imleci üzerine getirip tıklamaktan ibaret. Sanki orada gerçekten de parola simgesi varmış gibi alana bastıktan sonra şifre girme bölümü açılıyor ve parola kullanarak normal bir şekilde oturum açabiliyorsunuz.

Microsoft'un bu sorunu ne zaman kalıcı olarak ortadan kaldıracağı belli değil ancak şirket, sorunun farkında olduğunu ve çözüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Hatanın giderilmesi muhtemelen isteğe bağlı olarak yüklenebilen güncellemelerden veya aylık aylık güvenlik güncellemelerinden biriyle sunulacak.