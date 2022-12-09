Windows 11 Ekran Kaydı Özelliğine Kavuşuyor

Windows 11, ekran kaydı özelliği sayesinde ekranın videosunu kaydetme işlevine sahip üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duyulmamasını sağlayacak. Yazılım devi Microsoft tarafından geliştirilen ekran kaydetme özelliğine dair detaylar haberimizde.

Windows 11 işletim sisteminde yer alan Ekran Alıntısı Aracı, yalnızca ekran görüntüsü alınabilmesini sağlıyor. Bu sebepten ötürü bilgisayar kullanıcıları ekranın videosunu kaydetmek istediğinde Xbox Game Bar ya da üçüncü taraf araçları tercih etmek zorunda kalıyordu.

Microsoft, yeni işletim sisteminde bulunan Ekran Alıntısı Aracı için ekran kaydı özelliği geliştirdi. Kullanıcılar herhangi bir ek yazılıma ihtiyaç duymadan direkt olarak söz konusu araçtan ekran kaydı alabilecek.

Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda ekran görüntüsü ve ekran videosu kaydetme özellikleri arasında çok pratik bir şekilde geçiş yapılabileceğini görüyoruz. Kayıt işlemini durdurmak için ekranın üst kısmında yer alan kırmızı renkli durdur butonuna tıklamak yeterli olacak.

Yeni özellik, ekranın tamamını kaydetmenin yanı sıra yalnızca belirli bir alanı da kaydedebilecek. Bu işlev, özellikle bilgisayarda yüklü olan bir program ile ilgili video kaydı almak istendiğinde oldukça kullanışlı olacaktır.

Windows 11 Ekran Kaydı Özelliği Ne Zaman Çıkacak?

Kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek olan yeni özellik bugün itibarıyla Dev Channel'da yer alan Windows 11 Insider topluluğuna sunuldu. Söz konusu özellik yeni test edilmeye başladığından ötürü tüm Windows 11 kullanıcıları için kullanımına sunulması, muhtemelen birkaç hafta veya birkaç ay sürecektir.