Windows 11'de Kritik Hata! Microsoft Sonunda Fark Etti

Windows 11, yeni bir güncelleme olduğunda bilgisayarı kapatma ve yeniden başlatma seçeneklerine ek olarak "güncelleştir ve kapat" seçeneğini sunuyor. Kullanıcılar, bu seçeneğin üzerine basarak güncelleme işlemi tamamladıktan sonra bilgisayarının kapanmasını sağlıyor. Normal koşullarda sürecin bu şekilde ilerlemesi gerekiyor.

Ne var ki bazı kullanıcılar, bu seçeneği kullanmasına rağmen güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayarın tekrar açıldığını görüyordu. Bu da ekstradan bir işle daha uğraşmanıza neden oluyordu. Hata uzun bir zamandan beri devam etse de Microsoft şimdiye kadar bu hatayı hiç kabul etmemişti. Bu durum, yeni yayınlanan güncelleme ile değişti.

Windows 11'deki Güncelleştir ve Kapat Hatası Düzeltildi

Microsoft, yeni yayınlayacağı güncellemede "güncelleştir ve kapat" seçeneğinin bilgisayarın güncellemenin tamamlanmasından sonra yeniden açılmasına neden olan sorunu çözüme kavuşturuyor. Teknoloji devinin 11 Kasım'da yayınlayacağı güncelleme, Windows 11'deki yeniden başlama sorununu tamamen ortadan kaldıracak. Kullanıcılar, bu güncellemeyi aldıktan sonra eskisi gibi güncellemeleri yapmaktan çekinmeyecek.

Şirket, hatanın tam olarak neden kaynaklandığı hakkında bir açıklamada bulunmadı ancak bunun Windows hizmetlerinden kaynaklanan bir sorun olabileceği tahmin ediliyor. Güncelleştirip kapatmayı seçtiğinizde Windows'a gerçekleştirmesi gereken iki görev veriliyor. Bunlardan ilki, sizin de tahmin edebileceğiniz gibi, bekleyen güncellemelerin yüklenmesini sağlamak. Daha sonraki kısımda ise bilgisayarı kapatması gerekiyor. İşte sorun tam da bu ikinci aşamada meydana geliyor.

İşletim sistemi, yeniden başlatma işlemini yaptıktan sonra kapatma komutunu unutuyordu. Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra komut geçerliliğini kaybettiği için açık kalmaya devam ediyordu. Büyük bir olasılıkla güncelleme bittikten sonra devreye girmesi gereken bilgisayarı kapatma komutu, diğer hizmetlerle çakışıyordu. Bu durum, çoğu kullanıcı için ciddi bir dezavantaja neden oluyordu.

Güncelleştirip kapatma seçeneğini kullanan çoğu kişi, işlem tamamlandıktan sonra bilgisayarın kapanacağını bilerek uyumaya gidiyor. Bu işlem gerçekleştirilmediğinde ise bilgisayarın açık kalıyor ve bu süreçte şarjı da azalmaya devam ediyor. Kullanıcı ertesi sabah uyandığında ise bilgisayarını kullanmadan önce şarj etmesi gerekiyor. Neyse ki yakında bu sorun da tamamen tarihe karışacak ve bu seçeneği kullandıktan sonra gönül rahatlığıyla bilgisayarın başından ayrılabileceksiniz.