Bu Windows Sürümü Sadece 69 MB Boyutunda!

Windows işletim sisteminin üzerine yoğunlaşan bir kullanıcı, eski bir Windows sürümünün kapladığı yerin ne kadar küçültülebileceğini merak ederek bir çalışma başlattı. Microsoft tarafından artık desteklenmeyen bu Windows versiyonunun boyutunu o kadar çok düşürdü ki işletim sisteminden geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı.

Windows 7'nin Boyutu 69 MB'a Düşürüldü

XenoPanther isimli bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı, Windows 7'nin sadece 69 MB yer kaplayan bir versiyonunu oluşturdu. İşletim sisteminin ne kadar küçültülebileceğini göstermek adına başlanan bu proje tamamen deneysel bir iş olarak yürütüldü. Bu, kullanıcılar için düşük boyutlu bir Windows sürümü olmaktan ziyade sadece bir konsept denemesi olduğu anlamına geliyor.

Bu versiyonda Windows'un temel bileşenlerinin neredeyse tamamı kaldırıldı. Bu, Windows'un temel uygulamalarının bile çalıştırılamamasına neden oluyor. Programları çalıştırmak isteyenlerin eksik sistem dosyalarını tamamlaması gerekiyor. İşletim sisteminin bu sürümü yalnızca 295 dosya içeriyor. XenoPanther'a göre dosya sayısını daha da düşürmek mümkün.

İşin ilginç kısmı, neredeyse hiçbir Windows dosyasının kalmamasına rağmen ekranın sağ alt köşesinde "Bu Windows kopyası orijinal değil" uyarısı yer almaya devam ediyor. Görünüşe göre lisans doğrulaması işletim sisteminin boyutunu düşürme işleminden etkilenmemiş ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Proje eğer ilginizi çektiyse Windows 7'nin 69 MB'lık sürümünü Archive üzerinden indirebilirsiniz. Xeno, işletim sisteminden geriye kalan dosyaların bir listesini de Pastebin üzerinden yayınladı. Dosyalara göz attığımızda daha çok Windows 7'nin çalışmasını sağlamak için son derece kritik olanların kaldığını görüyoruz.

Hiç silmek istemeyeceğiniz dosyalar arasında ntdll.dll, ntkrnlpa.exe, winload.exe, smss.exe, csrss.exe, wininit.exe, services.exe ve lsass.exe yer alıyor. Bu dosyalar, işletim sisteminin beyni olarak nitelendirilebilir. Bunlar olmazsa sorunsuz bir şekilde açılabilen bilgisayardan söz etmek de mümkün olmaz. Explorer.exe, explorer.exe.mui, fntcache.dat ve benzerlerinin eksikliği ise arayüzü ve işlevselliği olumsuz etkiler.