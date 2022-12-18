Windows 11'deki Oyun Performansını Düşüren Hata Çözüldü

Windows 11, Kasım ayında 22H2 güncellemesiyle bazı oyunlarda kare hızlarının düşmesine neden olan bir hata ile özellikle oyuncuların büyük eleştirilerinin kurbanı oldu. Bazılarınız sorunun hâlâ farkında olmayabilir ancak endişelenecek bir durum yok çünkü sorun artık Microsoft tarafından tamamen çözüldü.

Bleeping Computer, sorundan etkilenen tüm Windows 11 kullanıcılarına düzeltme güncellemesinin sunulmaya başlandığını işaret ettiğinden, görünüşe göre sorunla ilgili gerçekleşen testlerde her şey yolunda gitti.

Dolayısıyla bilgisayarınızda yeni bir Windows 11 güncellemesi görüntülüyorsanız bu güncellemeyi yüklemeniz tavsiye ediliyor.

Windows 11'in Kritik Sorunları Güncellemelerle Çözülüyor

Hâlâ eski bir Windows 11 sürümü kullanıyorsanız, artık herhangi bir durumdan endişe etmeden 22H2'nin beraberinde getirdiği arayüz geliştirmelerinden de faydalanabilirsiniz. Keza ardı sıra gelen güncellemelerde Microsoft Defender SmartScreen'in bir örnek seçmesi için güçlendirilmiş kimlik avı korumasıyla güvenlik tarafında yapılan iyileştirmeler de güncellemeyi yapmak için önemli nedenler arasında yer alıyor.

Peki siz Windows 11 kullanıyor musunuz? Deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.