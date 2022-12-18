Windows 11'deki Oyun Performansını Düşüren Hata Çözüldü
Windows 11'in son sürümleri sonrası yaşanan oyun performansındaki düşüş, geçtiğimiz günlerde gelen yeni bir güncelleme ile çözüldü. İşte detaylar!
Windows 11, Kasım ayında 22H2 güncellemesiyle bazı oyunlarda kare hızlarının düşmesine neden olan bir hata ile özellikle oyuncuların büyük eleştirilerinin kurbanı oldu. Bazılarınız sorunun hâlâ farkında olmayabilir ancak endişelenecek bir durum yok çünkü sorun artık Microsoft tarafından tamamen çözüldü.
Bleeping Computer, sorundan etkilenen tüm Windows 11 kullanıcılarına düzeltme güncellemesinin sunulmaya başlandığını işaret ettiğinden, görünüşe göre sorunla ilgili gerçekleşen testlerde her şey yolunda gitti.
Dolayısıyla bilgisayarınızda yeni bir Windows 11 güncellemesi görüntülüyorsanız bu güncellemeyi yüklemeniz tavsiye ediliyor.
Windows 11'in Kritik Sorunları Güncellemelerle Çözülüyor
Hâlâ eski bir Windows 11 sürümü kullanıyorsanız, artık herhangi bir durumdan endişe etmeden 22H2'nin beraberinde getirdiği arayüz geliştirmelerinden de faydalanabilirsiniz. Keza ardı sıra gelen güncellemelerde Microsoft Defender SmartScreen'in bir örnek seçmesi için güçlendirilmiş kimlik avı korumasıyla güvenlik tarafında yapılan iyileştirmeler de güncellemeyi yapmak için önemli nedenler arasında yer alıyor.
Peki siz Windows 11 kullanıyor musunuz? Deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Windows Oyun Performansını Etkiliyor Mu: Microsoft'tan İtiraf Geldi!
Windows 11 22H2, yayınlandığı 20 Eylül tarihinden kullanıcılara büyük sorunlar yaşatıyordu. Özellikle Reddit gibi forumlarda yeni güncelleme sonrasında bilgisayarlarının yavaşladığını ve bazı işlemlerde sorun yaşadığını belirten kullanıcılar, Microsoft'tan resmi bir açıklama bekliyordu.
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