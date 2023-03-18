Microsoft Bir Kullanıcının Windows'unu Korsan Yazılımla Etkinleştirdi!

TCNOco adlı bir Twitter kullanıcısı, işletim sistemini etkinleştirmek için resmî olarak bir lisans anahtarı satın almasına rağmen, Microsoft teknik desteğinin, yaşadığı sorunlar nedeniyle korsan yönteme başvurduğunu açıkladı.

Kullanıcı, teknik destek çalışanının özel bir arayüz aracılığıyla bilgisayarına bağlandığını, ardından internetten korsan bir komut dosyası çalıştırdığını ve işletim sistemini etkinleştirdiğini söyledi. Bu olay, Microsoft gibi yazılım devlerinin, korsan yazılımlara karşı tutumlarını bir kez daha gündeme getirdi.

Olay Sosyal Medyada Hızla Viral Oldu

I can't believe it.

My official Microsoft Store Windows 10 Pro key wouldn't activate. Support couldn't help me yesterday.



Today it was elevated. Official Microsoft support (not a scam) logged in with Quick Assist and ran a command to activate windows.



BRO IT'S A CRACK

NO CAP pic.twitter.com/0vcRGu9PDE — TCNO/TroubleChute (@TCNOco) March 11, 2023

Windows 10 kullanıcıları, işletim sistemlerini etkinleştirmek için resmî olarak lisans anahtarı satın almak zorundalar ancak bazı kullanıcılar, lisans anahtarlarının geçersiz olduğu veya hatalar nedeniyle etkinleştirilemediği durumlarla karşılaşıyorlar. Bu kullanıcılar, Microsoft teknik desteğiyle iletişime geçerek sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Böyle olaylardan birinde TCNOco adlı Twitter kullanıcısı kendisine verilen lisans anahtarı çalışmadığı için Microsoft teknik desteğinin kendi bilgisayarına bağlanıp korsan yazılım aracılığıyla Windows'u etkinleştirdiğini gördüğünü belirtti.

Microsoft cephesinden konuya dair herhangi bir açıklama gelmese de Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşım kısa sürede viral oldu. Konuya dair ilerleyen günlerde gelişme olacak mı hep birlikte göreceğiz.