Microsoft Bir Kullanıcının Windows'unu Korsan Yazılımla Etkinleştirdi!

TCNOco adlı bir Twitter kullanıcısı, işletim sistemini etkinleştirmek için resmî olarak bir lisans anahtarı satın almasına rağmen, Microsoft teknik desteğinin, yaşadığı sorunlar nedeniyle korsan yönteme başvurduğunu açıkladı.

Kullanıcı, teknik destek çalışanının özel bir arayüz aracılığıyla bilgisayarına bağlandığını, ardından internetten korsan bir komut dosyası çalıştırdığını ve işletim sistemini etkinleştirdiğini söyledi. Bu olay, Microsoft gibi yazılım devlerinin, korsan yazılımlara karşı tutumlarını bir kez daha gündeme getirdi.

I can't believe it.

My official Microsoft Store Windows 10 Pro key wouldn't activate. Support couldn't help me yesterday.



Today it was elevated. Official Microsoft support (not a scam) logged in with Quick Assist and ran a command to activate windows.



BRO IT'S A CRACK

NO CAP pic.twitter.com/0vcRGu9PDE