Microsoft Bir Kullanıcının Windows'unu Korsan Yazılımla Etkinleştirdi!

Bir kullanıcının satın aldığı lisans anahtarının çalışmamasının ardından bir Windows çalışanı, kullanıcının bilgisayarına bağlanarak korsan yazılım kullandı.

Microsoft Bir Kullanıcının Windows'unu Korsan Yazılımla Etkinleştirdi!
Barış Bulut
Barış Bulut -

TCNOco adlı bir Twitter kullanıcısı, işletim sistemini etkinleştirmek için resmî olarak bir lisans anahtarı satın almasına rağmen, Microsoft teknik desteğinin, yaşadığı sorunlar nedeniyle korsan yönteme başvurduğunu açıkladı.

Kullanıcı, teknik destek çalışanının özel bir arayüz aracılığıyla bilgisayarına bağlandığını, ardından internetten korsan bir komut dosyası çalıştırdığını ve işletim sistemini etkinleştirdiğini söyledi. Bu olay, Microsoft gibi yazılım devlerinin, korsan yazılımlara karşı tutumlarını bir kez daha gündeme getirdi.

Olay Sosyal Medyada Hızla Viral Oldu

Windows 10 kullanıcıları, işletim sistemlerini etkinleştirmek için resmî olarak lisans anahtarı satın almak zorundalar ancak bazı kullanıcılar, lisans anahtarlarının geçersiz olduğu veya hatalar nedeniyle etkinleştirilemediği durumlarla karşılaşıyorlar. Bu kullanıcılar, Microsoft teknik desteğiyle iletişime geçerek sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Böyle olaylardan birinde TCNOco adlı Twitter kullanıcısı kendisine verilen lisans anahtarı çalışmadığı için Microsoft teknik desteğinin kendi bilgisayarına bağlanıp korsan yazılım aracılığıyla Windows'u etkinleştirdiğini gördüğünü belirtti.

Microsoft cephesinden konuya dair herhangi bir açıklama gelmese de Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşım kısa sürede viral oldu. Konuya dair ilerleyen günlerde gelişme olacak mı hep birlikte göreceğiz.

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