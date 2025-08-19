Bilgisayarınızı Bizzat Mahvetmiş Olabilirsiniz: Hemen Kontrol Edin

İşletim sistemini güncelleyen Windows 11 kullanıcıları, ciddi bir donanım sorunuyla karşı karşıya kaldı. Yeni güncellemelerin sistemleri bozmasından muzdarip olan Microsoft, Windows 11 24H2 sürümü için yayınladığı KB5063878 güvenlik güncellemesinde ciddi bir açık bıraktı ve şu an sorunu çözmek için uğraşıyor. Bazen ses ayarlarını, bazen sürücüleri bozan güncellemelerden sonra bu defa SSD donanımları zarar gördü.

SanDisk, Corsair ve Kioxia Marka SSD'ler Olumsuz Etkilendi

KB5063878 güncellemesinden sonra yoğun yazma işlemleri gerçekleştiren bazı kullanıcılar, sistemlerinin kendi kendine yeniden başladığına dair geri bildirimlerde bulundu. Sorun, 50 GB ve üzeri büyük dosya aktarımları sırasında meydana geliyor. Yazma işlemi başladıktan sonra SSD sürücüleri sistemden siliniyor gibi yok oluyor, bu da bilgisayarların mecburi olarak yeniden başlamasına sebep oluyor.

Windows 11 KB5063878 güncellemesi, özellikle SanDisk, Corsair ve Kioxia marka SSD donanımlarına zarar veriyor. Bazı geri bildirimlere göre NVMe SSD modelleri de bu sorundan etkileniyor. Ancak diğer üç modelin mağduriyeti daha yüksek oranlarda. Peki bu sorun nasıl çözülecek?

Windows 11 24H2 KB5063878 Güvenlik Güncellemesini Yüklemeyin

Microsoft söz konusu sorunu çözene kadar kullanıcılara bu güncellemeyi yüklememelerini önerdi. Bu sürüm sıkıntılı; daha önce de benzer sorunlarla kullanıcıyı bunaltmış, Microsoft sorunu düzelttikten sonra yerine daha beter hatalar gelmişti. Eğer sistemlerinize KB5063878 güncellemesini kurduysanız bir an önce kaldırmanız, disk sağlığı için en mantıklı karar olabilir.

Windows 11 Güncelleme Kaldırma Rehberi

Windows 11 işletim sisteminde güncellemeleri kaldırmak için belli başlı adımları takip etmeniz gerekir. Bazı sistemlerde güncelleme kaldırılmasına izin verilmez, bu durumda "Gelişmiş Başlangıç" seçeneklerinden "Sistem Geri Yükleme" servisini kullanmanız önerilir. Olağan bir senaryoda Windows 11 güncellemesi kaldırmak için şu adımları izleyin:

Başlat menüsünden "Ayarlar"ı açın.

" Windows Güncelleme " sekmesini bulun.

" sekmesini bulun. Sağ taraftan aşağıya inip " Güncelleme Geçmişi " kısmına gelin.

" kısmına gelin. Sayfanın altında " Güncellemeleri kaldır " bağlantısına tıklayın.

" bağlantısına tıklayın. Klasik Denetim Masası sayfası açılacak, buradan kaldırmak istediğiniz güncellemeyi (KB5063878) bulun.

açılacak, buradan kaldırmak istediğiniz güncellemeyi (KB5063878) bulun. "Kaldır"a tıklayın ve işlemi onaylayın.

Kaldırma işlemi bittiğinde bilgisayarı yeniden başlatılacaktır. Önyükleme işlemi bittikten sonra seçtiğiniz güncelleme sisteminizden silinmiş hale gelir ve bilgisayarınızı eski performansında kullanmaya başlayabilirsiniz.