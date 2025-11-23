Windows 11, "Daha Önce Nasıl Gelmez" Diyeceğiniz Bir Özelliğe Kavuştu
Microsoft, Windows 11'in efsanevi Not Defteri uygulaması için kullanıcıların uzun bir süredir beklediği tablo ekleme özelliğini nihayet hayata geçirdi.
⚡ Önemli Bilgiler
- Windows 11 için yayınlanan yeni Not Defteri güncellemesi kullanıcıların artık belgelere kolayca tablo eklemesine olanak tanıyor.
- Tablolar, biçimlendirme araç çubuğundan veya doğrudan Markdown sözdizimi kullanılarak oluşturulabiliyor.
- Güncelleme ile birlikte ayrıca yapay zeka destekli Yaz, Yeniden Yaz ve Özetle özelliklerinin yanıtları artık daha akıcı bir deneyim vadediyor.
Windows 11, üçüncü taraf alternatiflerine kıyasla kısmen ilkel kalmış olsa da hala pek çok kullanıcı tarafından kullanılan bazı köklü uygulamalara ev sahipliği yapıyor. Şüphesiz ki bunlardan biri de yıllardır hayatımızda olan Not Defteri.
Son olarak Microsoft, kısa süre önce yayınladığı bir güncellemeyle bu efsanevi uygulamaya, "Bu özellik daha önce nasıl eklenmedi" dedirten bir yenilik getirdi. Artık kullanıcılar, Not Defteri uygulamasında tablo ekleme imkanına kavuştu.
Artık Not Defteri Uygulamasında Tablo Oluşturulabiliyor
Microsoft, yaptığı açıklamayla Not Defteri'ndeki hafif biçimlendirme seçeneklerini genişlettiklerini ve artık tablo desteği sunduklarını duyurdu. Windows 11 kullanıcıları bu yenilik sayesinde notlarını daha kolay yapılandırmak ve düzenlemek için belgelerine basit tablolar ekleyebilecekler.
Peki bu özellik nasıl kullanılacak? Tablo eklemek için kullanıcılar ya biçimlendirme araç çubuğunda yer alan yeni "Tablo" seçeneğini kullanabiliyor ya da doğrudan Markdown sözdizimi üzerinden tablo oluşturabiliyorlar. Tabloyu ekledikten sonra sağ tıklama menüsü veya araç çubuğundaki Tablo menüsü üzerinden satır ve sütun ekleme gibi hızlı düzenlemeler yapmak da mümkün.
Yapay Zeka Yanıtları Artık Daha Hızlı
Yeni güncelleme tablo desteğinin yanı sıra uygulamanın yapay zeka entegrasyonunda da önemli iyileştirmeler sunuyor. Yapılan açıklamaya göre Not Defteri'ndeki Yaz, Yeniden Yaz ve Özetle gibi yapay zeka araçlar artık çok daha akıcı bir deneyim sunacak.
Bu iyileştirme sayesinde kullanıcılar tam yanıtın oluşturulmasını beklemek zorunda kalmayacak. Sonuçlar daha hızlı görünmeye başlayacak ve metinlerle daha hızlı etkileşim kurulabilmesi için yeni bir önizleme bölümü sunulacak.
Tablo desteği ve geliştirilmiş yapay zeka özelliklerini içeren Not Defteri'nin 11.2510.6.0 sürümü şu anda Windows Insider programındaki kullanıcılara sunulmaya başlandı. Güncellemenin önümüzdeki haftalarda herkesin beğenisine sunulması bekleniyor.
Not Defteri'ne Büyük Yenilik Geliyor! Bu Özellik Çok Sevilecek
Windows 11'in Not Defteri'ne büyük bir yenilik geliyor. Bu özellik sayesinde saniyeler içinde tablo oluşturabileceksiniz. İşte merak edilen ayrıntılar!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.