Windows 11, "Daha Önce Nasıl Gelmez" Diyeceğiniz Bir Özelliğe Kavuştu

Windows 11, üçüncü taraf alternatiflerine kıyasla kısmen ilkel kalmış olsa da hala pek çok kullanıcı tarafından kullanılan bazı köklü uygulamalara ev sahipliği yapıyor. Şüphesiz ki bunlardan biri de yıllardır hayatımızda olan Not Defteri.

Son olarak Microsoft, kısa süre önce yayınladığı bir güncellemeyle bu efsanevi uygulamaya, "Bu özellik daha önce nasıl eklenmedi" dedirten bir yenilik getirdi. Artık kullanıcılar, Not Defteri uygulamasında tablo ekleme imkanına kavuştu.

Artık Not Defteri Uygulamasında Tablo Oluşturulabiliyor

Microsoft, yaptığı açıklamayla Not Defteri'ndeki hafif biçimlendirme seçeneklerini genişlettiklerini ve artık tablo desteği sunduklarını duyurdu. Windows 11 kullanıcıları bu yenilik sayesinde notlarını daha kolay yapılandırmak ve düzenlemek için belgelerine basit tablolar ekleyebilecekler.

Peki bu özellik nasıl kullanılacak? Tablo eklemek için kullanıcılar ya biçimlendirme araç çubuğunda yer alan yeni "Tablo" seçeneğini kullanabiliyor ya da doğrudan Markdown sözdizimi üzerinden tablo oluşturabiliyorlar. Tabloyu ekledikten sonra sağ tıklama menüsü veya araç çubuğundaki Tablo menüsü üzerinden satır ve sütun ekleme gibi hızlı düzenlemeler yapmak da mümkün.

Yapay Zeka Yanıtları Artık Daha Hızlı

Yeni güncelleme tablo desteğinin yanı sıra uygulamanın yapay zeka entegrasyonunda da önemli iyileştirmeler sunuyor. Yapılan açıklamaya göre Not Defteri'ndeki Yaz, Yeniden Yaz ve Özetle gibi yapay zeka araçlar artık çok daha akıcı bir deneyim sunacak.

Bu iyileştirme sayesinde kullanıcılar tam yanıtın oluşturulmasını beklemek zorunda kalmayacak. Sonuçlar daha hızlı görünmeye başlayacak ve metinlerle daha hızlı etkileşim kurulabilmesi için yeni bir önizleme bölümü sunulacak.

Tablo desteği ve geliştirilmiş yapay zeka özelliklerini içeren Not Defteri'nin 11.2510.6.0 sürümü şu anda Windows Insider programındaki kullanıcılara sunulmaya başlandı. Güncellemenin önümüzdeki haftalarda herkesin beğenisine sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.