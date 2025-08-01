Microsoft, Windows 11 SE'nin Fişini Çekme Kararı Aldı

Microsoft, 2021'de tanıttığı eğitim odaklı işletim sistemi Windows 11 SE'ye verdiği desteği kesme kararı aldı. Google'ın Chromebook'larde kullandığı Chrome OS'e rakip olması için tasarlanan ve düşük sistem gereksinimlerine sahip olan bu sürüm, bu yılın sonunda yayınlanacak 25H2 güncellemesini almayacak ve Ekim 2026 itibariyle tamamen ölmüş olacak.

Windows 11 SE'ye Son Güncelleme 24H2 Oldu

Microsoft'un yayınladığı açıklamaya göre Windows 11 SE'nin yazılım güncelleme, teknik destek ve güvenlik yamaları için sunulan tüm destekler Ekim 2026'da tanıtacak. Böylelikle kasım 2021'de tanıtılan işletim sistemi beş yılllık bir sürenin ardından ömrünü doldurmuş olacak.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Windows 11 SE, eğitim odaklı bir işletim sistemiydi. Bu nedenle çok popüler olmasa da eğitim kurumları ve maddi gücü iyi bir donanıma yetmeyen öğrenciler tarafından tercih ediliyordu. Microsoft bu cihazlardaki Windows 11 SE'nin çalışmaya devam edeceğini ancak yazılım ve güvenlik desteği için kullanıcıları Windows 11'e davet ettiklerini açıkladı.

Windows 11 SE hiçbir zaman popüler bir işletim sistemi olmadı. Ancak Microsoft'un kendi sattığı Surface Laptop SE gibi pek çok cihazda kendine yer buldu. Yine bazı eğitim kurumları da Microsoft'un okullar için özel araçlarla sunan bu işletim sistemini kullandı. Şimdi ise bu kişi ve kurumlara sistem gereksinimleri daha yüksek olan Windows 11'e geç tavsiyesinde bulunulması kullanıcıları kızdırdı.

Windows 11 SE Beklentileri Karşılamadı

Daha düşük sistem gereksinimine sahip olması en büyük satış noktası olan Windows 11 SE, teknik altyapı bakımından Windows 11 Home ve Pro ile aynı işletim sistemiydi. Bu nedenle düşük sistem gereksinimli cihazlara kurulmasına rağmen Chrome OS gibi sorunsuz çalışmadı.

Özellikle sistem performansını zorlayan çok görev özelliklerinin kısıtlanmasına ve bazı uygulamaların bulut desteğiyle çalışmasına rağmen alınan kötü performans Windows 11 SE'yi kötü bir yatırım haline getişrdi. Microsoft'un pazara gerçek anlamda hafif bir Windows sürümü sunma konusundaki başarısızlığı Windows 11 SE'nin de sonunu getirdi.

Şirketin Chrome OS ile rekabet etme girişimleri arasında en umut verici olanı Windows 10X'ti. Düşük donanımlı cihazlarda çok daha iyi performans gösteren gerçek bir hafif Windows sürümü olan Windows 10X, ne yazık ki piyasaya sürülmeden iptal edilmişti. Kim bilir belkişirket gelecekte Windows 11X isimli gerçekten düşük performans sunan bir işletim sistemi sunmayı başarır.