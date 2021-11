Microsoft, Düşük Sistemler İçin Windows 11 SE'yi Duyurdu

Microsoft, öğrencileri hedef alan yeni Windows 11 SE işletim sistemini tanıttı. Microsoft'un Chromebook'ları yenmek için son çabası biraz farklı.

Microsoft, öğrenciler ve okullar için tasarlanmış yeni bir Windows 11 sürümü oluşturdu. Windows 11 SE, yalnızca düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlarda sunulacak ve Google'ın Chromebook yelpazesine rakip olacak.

Windows 11 SE, okullar için Windows sürümüne farklı bir yaklaşım getiriyor ve Microsoft'un başlangıçta Windows 10X ile iptal edilmeden önce gittiği yöne benziyor. Windows 11 SE, yalnızca yeni düşük maliyetli cihazlarda ve yalnızca okullar ve eğitim müşterileri için geçerli olacak.

Windows 11 SE, doğal olarak Microsoft Edge, Office ve Microsoft'un bulut tabanlı hizmetleri için optimize edilmiş olsa da, yalnızca Microsoft uygulamalarıyla sınırlı değil.

Microsoft'un eğitim pazarlaması başkanı Paige Johnson, "Windows 11 SE ayrıca Zoom ve Chrome dahil olmak üzere üçüncü taraf uygulamalarını da destekliyor, çünkü okullara kendileri için en iyi olanı kullanma seçeneği sunmak istiyoruz" diyor.

Windows 11 SE, Microsoft Mağazası ile birlikte gönderilmeyecek. Bunun yerine Microsoft, BT yöneticileri için belirli üçüncü taraf uygulamalarının SE cihazlarında sağlanmasına izin veriyor. Bu uygulama listesi şu anda Chrome ve Zoom'u içeriyor, ancak Microsoft henüz onaylanmış uygulamaların son listesini henüz paylaşmadı.

