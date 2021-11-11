Microsoft, Düşük Sistemler İçin Windows 11 SE'yi Duyurdu

Microsoft, öğrencileri hedef alan yeni Windows 11 SE işletim sistemini tanıttı. Microsoft'un Chromebook'ları yenmek için son çabası biraz farklı.

Microsoft, öğrenciler ve okullar için tasarlanmış yeni bir Windows 11 sürümü oluşturdu. Windows 11 SE, yalnızca düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlarda sunulacak ve Google'ın Chromebook yelpazesine rakip olacak.

Öğrencilere Hitap Edecek Windows 11 SE Özellikleri

Windows 11 SE, okullar için Windows sürümüne farklı bir yaklaşım getiriyor ve Microsoft'un başlangıçta Windows 10X ile iptal edilmeden önce gittiği yöne benziyor. Windows 11 SE, yalnızca yeni düşük maliyetli cihazlarda ve yalnızca okullar ve eğitim müşterileri için geçerli olacak.

Windows 11 SE, doğal olarak Microsoft Edge, Office ve Microsoft'un bulut tabanlı hizmetleri için optimize edilmiş olsa da, yalnızca Microsoft uygulamalarıyla sınırlı değil.

Microsoft'un eğitim pazarlaması başkanı Paige Johnson, "Windows 11 SE ayrıca Zoom ve Chrome dahil olmak üzere üçüncü taraf uygulamalarını da destekliyor, çünkü okullara kendileri için en iyi olanı kullanma seçeneği sunmak istiyoruz" diyor.

Windows 11 SE, Microsoft Mağazası ile birlikte gönderilmeyecek. Bunun yerine Microsoft, BT yöneticileri için belirli üçüncü taraf uygulamalarının SE cihazlarında sağlanmasına izin veriyor. Bu uygulama listesi şu anda Chrome ve Zoom'u içeriyor, ancak Microsoft henüz onaylanmış uygulamaların son listesini henüz paylaşmadı.

As the world continues to change, we’ve been working on a solution to help support inclusive & accessible learning for all.



Welcome to #Windows11SE a new, cloud-first Windows edition designed for education. https://t.co/Z8qN1EmjQx#MicrosoftEDU #MicrosoftReimagine pic.twitter.com/mUXCCQFtGx — Microsoft Education (@MicrosoftEDU) November 9, 2021

Windows 11'in Widget bölümü, Microsoft'un sınıf ortamında dikkat dağıtıcı bulduğu için SE'de de kaldırıldı. Microsoft Edge ayrıca Windows 11'de varsayılan olarak kapalı olan Chrome uzantılarını kabul edecek şekilde yapılandırılacak.

Windows 11 SE ayrıca, öğrencilerin Windows 11 SE dizüstü bilgisayarlarını sınıfın ötesinde kullanmasını kolaylaştırmak için çevrimdışı destekle belgeleri varsayılan olarak OneDrive'a yedekliyor.

Windows 11 SE, yalnızca okullara satılan düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilir. Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo ve Positivo, önümüzdeki aylarda Windows 11 SE dizüstü bilgisayarlar üretiyor.

Microsoft'un, Windows 11 SE için zemin hazırlayan kendi 249 dolarlık Surface Laptop SE'si bile var. Temel model Intel Celeron işlemci, 4 GB RAM, 64 GB eMMC depolama ve 11,6 inç (1366 x 768) ekran ile birlikte gelir.