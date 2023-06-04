Windows 11 Sonunda Beklenen Özelliğe Kavuştu

Oyuncular ve profesyoneller için en önemli şeylerden biri de bilgisayarlarının sağlık durumudur. Günümüzde donanımlarınızın ısınma derecesini ve aktivitelerini takip etmek için Windows belirli ölçüde destek sağlasa da asıl büyük yardım, ekstra programlar sayesinde alınabiliyor. Ancak yeni güncellemeyle birlikte donanımların durumunu Windows widget sistemi ile görebileceksiniz.

Microsoft'un yakın zamanda yaptığı güncelleme, Windows 11'e CPU ve GPU durumunu görmenizi sağlayan bir widget sistemini ekliyor. Peki, bu widget'lar nasıl aktif hale getirilir?

Windows CPU Widget Nasıl Kullanılır?

Halihazırda CPU ve GPU verilerini Windows Görev Yöneticisi üzerinden görüntüleyebiliyorduk. Ancak yeni eklenti, kullanıcılara verilere çok daha hızlı erişim imkanı tanıyor.

Widget sistemini aktif hale getirmek için Microsoft Store üzerinden Dev Home Preview uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Daha sonrasında Windows+W tuş kombinasyonuna basarak açılan sekmede "+" simgesine tıklayıp widget'ları ekleyebilir, kontrol etmek istediğiniz takdirde yine aynı tuş kombinasyonuna basabilirsiniz.

Ancak bu özelliğin şimdilik test aşamasında olduğunu ve hatalarla karşılaşabileceğinizi belirtmemizde fayda var. Widget sistemi ön izleme aşamasından çıkana kadar donanımlarınızı gözlemlemek için ekstra uygulamalar veya Windwos Görev Yöneticisi kullanmanızı tavsiye ederiz.