Windows 11 Sözünü Yine Tutmadı, Bluetooth ve Wi-Fi'ın Çalışmaması da Cabası

Microsoft, Windows 11 yapay zeka güncellemesini bu hafta kullanıcılara sunacağına dair söz vermişti ama şimdi bu güncellemenin ertelendiğini söyledi ve hiçbir yeni önizleme sürümünün de yayınlanmayacağı haberini verdi. Sorun sadece gecikmeyle de sınırlı değil; bazı kullanıcılar için can sıkıcı olacak ciddi bir hata yüzünden özellikle Canary Kanalı tamamen bloke edildi.

Windows Insider Programı'nın kıdemli yöneticilerinden Brandon LeBlanc, X'te yaptığı açıklamada bu hatanın Bluetooth ve Wi-Fi bağlantılarını, kamera sistemlerini ve Windows Hello gibi daha birçok temel işlevi bozduğunu belirtti:

It's hard to describe in a post but it impacts functionality across the OS ranging from Bluetooth and Wi-Fi to connecting USB accessories and even your onboard camera (which impacts Windows Hello on PCs too).

Bu yüzden hem Geliştirici (Dev) hem de Beta kanalları bu hafta sessiz kalacak.

Oysa Microsoft bu hafta, Ayarlar uygulamasına özel bir yapay zeka destekli asistan başta olmak üzere bazı yeni özellikleri test kullanıcılarına sunmayı planlıyordu. Bu vaat edilen güncellemelerin önümüzdeki hafta içinde telafi edilmesi bekleniyor ama henüz net bir takvim yok.

Hello #WindowsInsiders, no Dev or Beta flights today but we're hoping early next week. And sadly, Canary is blocked again due to another bug that impacts a lot of functionality that makes using your PC to do even basic things difficult. We have the fix now for next week.