Windows 11 Sözünü Yine Tutmadı, Bluetooth ve Wi-Fi'ın Çalışmaması da Cabası

Microsoft, bu hafta için söz verdiği Windows 11 yapay zeka güncellemesini ertelediğini ve hiçbir yeni önizleme sürümünün yayınlanmayacağını duyurdu.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Microsoft, Windows 11 yapay zeka güncellemesini bu hafta kullanıcılara sunacağına dair söz vermişti ama şimdi bu güncellemenin ertelendiğini söyledi ve hiçbir yeni önizleme sürümünün de yayınlanmayacağı haberini verdi. Sorun sadece gecikmeyle de sınırlı değil; bazı kullanıcılar için can sıkıcı olacak ciddi bir hata yüzünden özellikle Canary Kanalı tamamen bloke edildi.

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Windows Insider Programı'nın kıdemli yöneticilerinden Brandon LeBlanc, X'te yaptığı açıklamada bu hatanın Bluetooth ve Wi-Fi bağlantılarını, kamera sistemlerini ve Windows Hello gibi daha birçok temel işlevi bozduğunu belirtti:

Bu yüzden hem Geliştirici (Dev) hem de Beta kanalları bu hafta sessiz kalacak.

Yapay Zeka Güncellemesi Haftaya Gelebilir

Oysa Microsoft bu hafta, Ayarlar uygulamasına özel bir yapay zeka destekli asistan başta olmak üzere bazı yeni özellikleri test kullanıcılarına sunmayı planlıyordu. Bu vaat edilen güncellemelerin önümüzdeki hafta içinde telafi edilmesi bekleniyor ama henüz net bir takvim yok.

Windows Insider topluluğunda bu tür gecikmeler sık yaşansa da, bu seferki aksaklık özellikle dikkat çekiyor. Çünkü duyurulan yeni yapay zeka özellikleri merakla bekleniyordu. Microsoft'un önümüzdeki haftalarda bu özellikleri tekrar devreye alması muhtemel, ancak kullanıcıların biraz daha sabretmesi gerekiyor.

Beklentiniz büyük müydü, yoksa bu erteleme sizi pek etkilemedi mi? Yorumlarda buluşalım.

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