Windows'un Not Defteri Uygulamasına Tarihi Güncelleme: Beklenen Özellik Yolda

Windows’un varsayılan not alma uygulaması Not Defteri, yeni güncellemelerle gelişmeye devam ediyor. Yıllarca yalnızca basit bir metin düzenleme aracı olarak kullanılan uygulama, Microsoft’un son geliştirmeleri ile büyük ölçüde değişti. Yapay zekâ desteği, tablolar, biçimlendirme seçenekleri, sekmeler ve otomatik kaydetme gibi özelliklerle artık daha kapsamlı bir not uygulamasına dönüştü.

Son ortaya çıkan bilgilere göre ABD’li teknoloji devi şimdi de Not Defteri’ne resim desteği eklemeye hazırlanıyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, metin belgelerine doğrudan görsel ekleyebilecek. İşte ayrıntılar...

Windows Not Defteri Uygulamasına Resim Desteği Yolda

Şirket, daha önce “Neler Yeni?” adlı bir özellik ekleyerek her yazılım güncellemesinde kullanıcıları yenilikler hakkında bilgilendirmeye başlamıştı. Kısa süre önce Windows Insider sürümünde yayımlanan son güncellemede ise uygulama açıldığında görünen yenilikler penceresindeki ekran görüntülerinde metin belgelerine görsel eklemeyi sağlayacak bir buton fark edildi.

Microsoft bu yeniliği henüz resmi olarak duyurmadı. Ancak şirketin paylaştığı güncelleme notlarındaki ekran görüntülerine göre resim desteğinin yolda olduğunu söyleyebiliriz. Aslına bakacak olursak bu özelliğin işe yaramaz olduğunu söylemek zor. Yani mutlaka fayda sağlayacaktır. Ancak bazı kullanıcılar böyle düşünmüyor.

Kimi kullanıcılar, Microsoft'un birkaç yıl öncesine kadar oldukça basit olan not uygulamasını daha kapsamlı hale getirerek kullanışlı olmaktan çıkardığını düşünüyor. Öyle ki daha gelişmiş bir not uygulaması için WordPad, Word ve OneNote gibi programlar zaten mevcuttu. Bu nedenle Windows'un varsayılan not uygulamasının basit kalması gerektiği düşünülüyor. Hatta böyle düşünen kullanıcılar sayesinde Notepad++ ve Quick Pad gibi rakiplerin popülaritesi oldukça arttı ve artmaya da devam ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Not Defteri uygulamasına gelecek resim desteği özelliğini nasıl buldunuz? Sizce söz konusu program, eskiden olduğu gibi basit mi kalmalıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.