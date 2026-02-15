PC Toplamayı Unutun! Steam Kütüphaneniz Yakında Mac'te Erişilebilir Olacak

GameSir, oyun dünyasında bomba etkisi yaratabilecek bir duyuru yaptı. Şirket, Discord kanalından Mac için GameHub uygulamasını resmen duyurdu ve Mac kullanıcılarına Windows/Steam oyunlarını kendi bilgisayarlarında oynama imkanı sunacağını açıkladı.

Windows Oyunlarını Mac'te Çalıştırmak Mümkün mü?

Apple'ın M serisi işlemcileri, Mac bilgisayarları performans açısından olağanüstü bir seviyeye taşıdı. Üstelik bu gelişim sürekli devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz yıl çıkan M5 işlemci, M4'e göre yüzde 45 daha hızlı grafik performansı ve M1'e göre 2,5 kat daha iyi genel performans sunuyor. Ancak donanımdaki bu üstünlüğe rağmen Mac kullanıcıları oynayacak oyun bulmakta zorlanıyor. Apple, bu sorunu çözmek ve Windows oyunlarını Mac'e getirmek için uzun zamandır çalışıyor.

Apple'ın çabaları bu doğrultuda atılmış olumlu adımlar olsa da Mac oyun pazarı hala Windows'un çok gerisinde kalmaya devam ediyor. CrossOver ve Parallels gibi çözümler mevcut ancak bunlar son derece karmaşık ve kullanıcı dostu değil. İşte tam bu noktada GameSir'ın GameHub for Mac (Mac için GameHub) duyurusu devreye giriyor. Şirketin iddialarına göre uygulama şu özellikleri sunacak:

Steam'deki Windows oyunlarını Mac'te çalıştırma

Özel yapay zeka destekli kare artırma teknolojisi

AAA oyunlarda 60+ FPS akıcılık

GameHub, Android cihazlarda Windows oyunlarını çalıştırma konusunda zaten önemli bir başarı gösterdi. Kasım 2025 itibariyle 5 milyon kullanıcıya ulaşan uygulama, Android pazarında güçlü bir konum edindi. Platform, Wine ve Proton tabanlı emülasyon teknolojileri kullanarak Windows oyunlarını Android cihazlarda çalıştırıyor. Mac için de benzer bir yaklaşım kullanılabilir. Ancak her oyunun mükemmel şekilde çalışacağını söylemek zor. GameHub'ın "tüm Steam kütüphanenize erişin" iddiası oldukça cesur ve gerçekleşmesi zor bir vaat.

M4 Max, 1080p Ultra ayarlarında Cyberpunk 2077'de yaklaşık 85 FPS ve Assassin's Creed Shadows'ta 33 FPS gibi mobil RTX 5060 veya RTX 3080 seviyesinde performans sunuyor. Bu her ne kadar etkileyici olsa da söz konusu oyunlar Mac için geliştirilmese de optimize edilmişti. Mac için GameHub'ın Windows için geliştirilen oyunları optimize ederek çalışacağını düşünürsek performansın daha da düşük olacağını varsayabiliriz.

GameSir henüz kesin bir çıkış tarihi vermedi, sadece "yakında geliyor" ifadesini kullandı. Uygulama beta testlerinden geçecek ve muhtemelen kademeli bir lansmanla kullanıcılara sunulacak.