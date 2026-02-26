Wolfenstein 3 Yolda! Konusu ve Birçok Detay Sızdırıldı

Çok uzun bir geçmişi olan Wolfenstein serisinin yeni oyunu ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Oyunun nasıl bir konu işleyeceği ve proje kapsamında nasıl bir takvime bağlı kalınacağı da dahil olmak üzere merak edilen bütün sorular yanıt buldu.

Wolfenstein 3'ün Konusu Ne Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre yeni Wolfenstein oyunu şu anda Valkyrie kot adı ile geliştiriliyor. Sızıntılar, oyunun odak noktasında savaşın ortasına kalmış 8 ila 11 yaşlarındaki Ukraynalı bir yetim çocuğun olacağına işaret ediyor. Bu oyunda ayrıca çok sevilen bir karakterinde geri döneceği iddia edildi.

Paylaşılan bilgilere göre Wolfenstein 3'te B.J. Blazkowicz geri dönüş yapacak ve yetim çocuk ile aralarında bir tür baba kız ilişkisi gelişecek. Oyun boyunca birlikte ilerleyeceklerini söyleniyor. Ayrıca Ralph isimle sahiplenilmiş bir köpeğin de olacağı aktarılan menüler arasında yer alıyor.

Aslına bakılacak olursa Machine Games tarafından geliştirilen bu oyunda epey de bir yol katedildi. Şimdiye kadar ciddi bir aşama kaydettiği ifade edilen oyunun geliştirme süreci en az 2027 yılına kadar devam edecek. Şu anki takvime göre oyunun piyasaya sürülmesini önünde oldukça uzun bir zaman bulunuyor. Ancak serinin oyunculardaki yerine bakıldığında çoğu kişinin çıkış tarihin sabırla bekleyeceği aşikâr.

Wolfenstein Nasıl Bir Oyun Serisi?

Wolfenstein serisi, FPS oyunlarının yani birinci şahıs nişancı türündeki oyunların temellerinin atıldığı bir seri olarak oyun dünyasında çok ciddi bir yere sahip. Seri genel olarak alternatif bir tarih ile bambaşka bir dünya vadediyor. İkinci Dünya Savaşı üzerine farklı senaryolar geliştiriyor ve bunu harika bir oynanışla oyuncuların beğenisine sunuyor.

Nasıl ilerleneceği büyük çoğunlukla oyuncuya bırakılıyor. Kim oyuncu elindekilere güvenerek ortalığı darmaduman edebiliyor. Bazı oyuncular da âdeta bir gölge gibi hareket ederek düşmanlara alta edebiliyor. Şimdiye kadar bizi oldukça etkileyici oyunlarla buluşturan seride öne çıkan diğer oyunlar arasında The New Order, The old Blood ve Young Blood gibi yapımlar yer alıyor.