Epic Games, İki Oyunu Birden Ücretsiz Veriyor! Hemen Alın
Epic Games, bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Bulmaca odaklı gizemli oyunları sevenlerin bu oyunları kesinlikle kaçırmaması gerekiyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Boxes: Lost Fragments ve My Night Job, Epic Games tarafından bedava sunulmaya başlandı.
- Oyuncuların her iki oyunu da almak için 5 Mart 2026 saat 19.00'a kadar süresi bulunuyor.
- Bu oyunları çalıştırmak için çok güçlü bir donanım gerekmiyor.
Epic Games, her hafta ücretsiz oyun kampanyasına devam ediyor. Oyuncuların hiçbir şekilde ödeme yapmadan çeşitli oyunlar denemesine imkân sunan şirket, iki farklı oyunu bedava dağıtmaya başladı. Her ikisi de şu an itibarıyla hiçbir şekilde ücret ödemenize gerek kalmadan indirip oynanılabiliyor.
Epic Games'te Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?
Epic Games, Boxes: Lost Fragments ve My Night Job isimli oyunları ücretsiz hâle geldi. İki oyunu da 26 Şubat ile 5 Mart 2026 tarihleri arasında Epic Games istemcisi üzerinden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu işlem gerçekleştirildikten sonra oyunları dilediğiniz zaman yükleyip oynama imkanına sahip olacaksınız.
Boxes: Lost Fragments Nasıl Bir Oyun?
Bulmaca oyunları arasında yer alan Boxes: Lost Fragments, isminden de tahmin edebileceğiniz üzere çeşitli kutuları açarak ilerlediğimiz bir oyun ancak kutuları açmak için farklı yöntemler uygulamak gerekiyor. Bir kutu basit kilit mekanizması ile açılırken diğer bir kutu için gizli bölmeleri keşfetmek ya da kolay kolay fark edilemeyen bir düzeneği çözmek şart olabiliyor.
Tıklama odaklı oyunlarını sevenlerin ilgisini çeken oyun, çok dikkatli hamlelerde bulunmayı gerektiriyor. Big Loop Studios tarafından geliştirilen oyunda ne kadar yol katettiğinize bağlı olarak zorluk seviyesi de artıyor. Şubat 2024 tarihinde piyasaya sürülen oyunu tek başınıza oynuyorsunuz. Türkçe dil desteği mevcut.
Boxes: Lost Fragments Fragmanı
Boxes: Lost Fragments'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 7 ya da üstü
- İşlemci: 2.8 GHz hızında çift çekirdekli bir işlemci
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: 1024 MB VRAM'li ekran kartı
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
My Night Job Nasıl Bir Oyun?
My Night Job, piksel grafikli oyunlar oynamaktan hoşlananlara hitap ediyor. Çocukluğunu bu tarz oyunlar oynayarak geçirenlerin seveceği oyunun basit bir amacı var: Terk edilmiş binada mahsur kalan insanları kurtarmak. Çeşitli odalarda hem insanları güvenli şekilde dışarı çıkarmaktan hem de düşmanları alt etmekten sorumlu tutuluyorsunuz.
Eğlenceli bir oynanış sunan bu oyun, Webcore Games tarafından geliştirildi ve 2026 yılının Nisan ayında yayınlandı. Sadece tek oyunculu moda sahip yani arkadaşlarınızla oynamanız mümkün değil. Boyutunun nispeten düşük olduğu söylenebilir. Sadece 450 MB'lık bir depolama alanına sahip olmanız yeterli. Zaman geçirmek için bir şeyler arıyorsanız deneyebilirsiniz.
My Night Job Fragmanı
My Night Job'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows XP ya da üstü
- İşlemci: Intel Core Duo veya daha iyisi
- RAM: 2 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce 9600GT ya da daha iyisi
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 450 MB kullanılabilir alan