Epic Games, İki Oyunu Birden Ücretsiz Veriyor! Hemen Alın

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun kampanyasına devam ediyor. Oyuncuların hiçbir şekilde ödeme yapmadan çeşitli oyunlar denemesine imkân sunan şirket, iki farklı oyunu bedava dağıtmaya başladı. Her ikisi de şu an itibarıyla hiçbir şekilde ücret ödemenize gerek kalmadan indirip oynanılabiliyor.

Epic Games'te Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Epic Games, Boxes: Lost Fragments ve My Night Job isimli oyunları ücretsiz hâle geldi. İki oyunu da 26 Şubat ile 5 Mart 2026 tarihleri arasında Epic Games istemcisi üzerinden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu işlem gerçekleştirildikten sonra oyunları dilediğiniz zaman yükleyip oynama imkanına sahip olacaksınız.

Boxes: Lost Fragments Nasıl Bir Oyun?

Bulmaca oyunları arasında yer alan Boxes: Lost Fragments, isminden de tahmin edebileceğiniz üzere çeşitli kutuları açarak ilerlediğimiz bir oyun ancak kutuları açmak için farklı yöntemler uygulamak gerekiyor. Bir kutu basit kilit mekanizması ile açılırken diğer bir kutu için gizli bölmeleri keşfetmek ya da kolay kolay fark edilemeyen bir düzeneği çözmek şart olabiliyor.

Tıklama odaklı oyunlarını sevenlerin ilgisini çeken oyun, çok dikkatli hamlelerde bulunmayı gerektiriyor. Big Loop Studios tarafından geliştirilen oyunda ne kadar yol katettiğinize bağlı olarak zorluk seviyesi de artıyor. Şubat 2024 tarihinde piyasaya sürülen oyunu tek başınıza oynuyorsunuz. Türkçe dil desteği mevcut.

Boxes: Lost Fragments Fragmanı

Boxes: Lost Fragments'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 ya da üstü

Windows 7 ya da üstü İşlemci: 2.8 GHz hızında çift çekirdekli bir işlemci

2.8 GHz hızında çift çekirdekli bir işlemci RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: 1024 MB VRAM'li ekran kartı

1024 MB VRAM'li ekran kartı DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

My Night Job Nasıl Bir Oyun?

My Night Job, piksel grafikli oyunlar oynamaktan hoşlananlara hitap ediyor. Çocukluğunu bu tarz oyunlar oynayarak geçirenlerin seveceği oyunun basit bir amacı var: Terk edilmiş binada mahsur kalan insanları kurtarmak. Çeşitli odalarda hem insanları güvenli şekilde dışarı çıkarmaktan hem de düşmanları alt etmekten sorumlu tutuluyorsunuz.

Eğlenceli bir oynanış sunan bu oyun, Webcore Games tarafından geliştirildi ve 2026 yılının Nisan ayında yayınlandı. Sadece tek oyunculu moda sahip yani arkadaşlarınızla oynamanız mümkün değil. Boyutunun nispeten düşük olduğu söylenebilir. Sadece 450 MB'lık bir depolama alanına sahip olmanız yeterli. Zaman geçirmek için bir şeyler arıyorsanız deneyebilirsiniz.

My Night Job Fragmanı

My Night Job'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?