%95 İndirim Fırsatı: Türkçe Destekli Simülasyon Oyunu 10 TL'ye Düştü

Simülasyon türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Worker Simulator'ın standart sürümü indirime girdi. Oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmek mümkün. Peki, keyifli zaman geçirilmesine imkân tanıyan Worker Simulator'ın fiyatı kaç TL'ye düştü?

Worker Simulator'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games mağazasında Worker Simulator yüzde 95 oranında indirime girdi. Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Worker Simulator'ın standart sürümü, kampanya kapsamında 206 TL yerine 10,30 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 2 Nisan 2026 tarihinde saat 01.00'de sona erecek.

Worker Simulator'ın Fragmanı Nasıl İzlenir?

Worker Simulator Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon türündeki Worker Simulator'da bir işçiyi kontrol ediyoruz. Geçim mücadelesi verdiğimiz oyunda çalışarak para kazanmamız ve ailemizin ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. İş hayatının yorucu temposunun ön planda olduğu yapımda farklı işlerde çalışabiliyoruz. Bu süreçte hem iş yüküyle hem de kişisel hayatımızdaki sorumluluklar ile başa çıkıyoruz.

Oyunda pes etmeden her gün düzenli olarak çalışmak büyük öneme sahip çünkü ihtiyaçların karşılanabilmesi için paraya ihtiyaç var. Worker Simulator'da işçiliğin yanı sıra bitki yetiştirme, hayvancılıkla uğraşma ve ticaret yapma gibi çeştili işler mevcut. Bir banka hesabı açarak kazancımızı oradan yönetebiliyoruz.

Gerçekçi bir oynanışa sahip olan yapımda yeterli miktarda para kazandığımız takdirde araba ve ev satın alabiliyoruz. Oyunun erken erişim aşamasında olduğunu belirtelim. Bu da oyunun oyuncular tarafından oynanırken aynı zamanda geliştirilmeye devam ettiği anlamına geliyor. Tam sürümün ne zaman çıkacağı henüz belli değil.

Worker Simulator'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Depolama: 7 GB

Worker Simulator'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

Ekran Kartı: GTX 1660 Super / Radeon RX 590

Depolama: 7 GB

Worker Simulator Kaç GB?

Worker Simulator'ın bilgisayara yüklenebilmesi için en az 7 GB kullanılabilir alan gerekiyor. PC'nin depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu program ile bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece boş alan miktarının artmasını sağlayabilirsiniz.

Alternatif yöntem olarak Windows + I kısayolunu kullanarak Uygulamalar kategorisine girebilir ve artık oynamadığınız oyunları silerek kullanılabilir alanı arttırabilirsiniz. İki yöntem de yalnızca birkaç adım ile tamamlanabiliyor.

Editörün Yorumu

Call of Duty ve Battlefield gibi oyunlardan sıkıldığım bir dönemde simülasyon türünde pek çok oyun oynadım. Bu türdeki oyunlar gerçek yaşama yoğunlaştığından dolayı farklı bir deneyim sunuyor. Geçim derdini ve iş temposunu konu alan Worker Simulator da bence keyifli bir oynanış sunacaktır. Epic Games mağazasındaki bu kampanyanın oyunu henüz oynamayanlar için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de bu türü seviyorsanız kampanyadan yararlanabilirsiniz.