Yapımcıdan Kritik Açıklama: Efsane Filmin İkincisi Geliyor!

2013 yılında vizyona giren ve kısa sürede en iyi zombi filmleri arasına giren World War Z (Dünya Savaşı Z), son yıllarda devam filmiyle yeniden gündemde. Uzun süre belirsizlik içinde kalan proje, Paramount ile Skydance'in birleşmesiyle birlikte nihayet yeniden masaya yatırıldı. Buna göre World War Z 2 için resmen geri sayım başladı.

World War Z 2 İçin Yeniden Yeşil Işık Yandı

Paramount ile Skydance’in 8 milyar dolarlık birleşmesinin ardından uzun süredir beklenen World War Z 2 için nihayet somut adımlar atılmaya başlandı. Devam filminin yapımcılığını Top Gun: Maverick gibi gişe rekorları kıran projelere imza atan ve En İyi Film dalında Oscar adaylığı bulunan David Ellison üstlenecek.

Ellison ise kısa süre önce yaptığı açıklamada World War Z 2 dahil birçok büyük yapımın şirketin öncelikli projeleri haline geldiğini duyurdu.

Max Brooks’un aynı adlı romanından uyarlanan ilk World War Z filmi, dünya genelinde 540 milyon dolarlık gişe başarısıyla zombi sinemasında çığır açmıştı. Ancak yüksek yapım ve tanıtım maliyetleri nedeniyle devam filmi yıllarca ertelendi. 2015 ve 2019 yıllarında farklı yönetmenlerle projeye başlanmaya çalışıldıysa da çeşitli sebeplerle iptal edilmek zorunda kaldı.

Paramount–Skydance yalnızca World War Z değil, aynı zamanda Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtles ve G.I. Joe gibi büyük serilere de yeniden hayat vermeye hazırlanıyor. Bununla birlikte korku temalı A Quiet Place Part III, Smile 3 ve Scream 7 gibi yapımların da planlara eklenmesi bekleniyor.

World War Z 2 Ne Zaman Çıkacak?

Sinema dünyasının merakla beklediği World War Z 2 için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı. Buna göre şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? World War Z 2'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.