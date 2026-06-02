ASUS 540Hz OLED Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! 24,5 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. ASUS, ROG Strix OLED XG259QWPG Ace'i tanıttı. Bununla birlikte monitörün özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor..

ASUS ROG Strix OLED XG259QWPG Ace'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 24.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

Ekran Teknolojisi: WOLED

Ekran Yenileme Hızı: 540Hz

Ekran Tepki Süresi: 0.02 ms

Renk Gamı: %99,5 DCI-P3

ASUS ROG Strix OLED XG259QWPG Ace'in Ekranı Nasıl?

ASUS ROG Strix OLED XG259QWPG Ace, 24,5 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör WOLED ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. WOLED ekran teknolojisi, siyahların tam siyah görünmesini, renklerin çok canlı görünmesini ve çok yüksek kontrast değerlerinin elde edilmesini sağlıyor. Böylece ekrandaki her detay daha net ve daha etkileyici görünüyor. Bu hem oyun oynamayı hem de film ve dizi izlemeyi çok keyifli hâle getiriyor.

ROG Strix OLED XG259QWPG yüzde 99,5 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Böylece hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli bir avantaj elde ediliyor.

Monitör, NVIDIA G-Sync teknolojsini destekliyor. Bu teknoloji, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor. Normalde monitör ile ekran kartı senkronize şekilde çalışmaması hâlinde görüntü yırtılması ve takılma gibi sorunlar meydana gelebiliyor.NVIDIA G-Sync, bu uyumsuzluğu ortadan kaldırıyor. Böylece ekran yırtılması ve takılma gibi sorunlar yaşanmıyor.

ASUS ROG Strix OLED XG259QWPG Ace'in Yenileme Hızı Nedir?

Oyun monitörü, 0.02 ms tepki süresi ve 540Hz yenileme hızı sunuyor. Düşük tepki süresi sayesinde ise hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor ve oyunlarda rakipler daha net bir şekilde görülebiliyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da özellikle Counter Strike 2, Valorant ve Rainbow Six Siege X gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor.

ASUS ROG Strix OLED XG259QWPG Ace Türkiye'de Satılacak mı?

ASUS ROG Strix OLED XG259QWPG Ace 'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de ASUS'un monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda ASUS ROG Strix OLED XG259QWPG Ace'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak ASUS ROG Strix OLED XG259QWPG Ace'in özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresinin özellikle çevrim içi rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sunduğunu söyleyebilirim. Bu sayede hem akıcı ekran deneyimi elde ediliyor hem de hareket bulanıklılığı minimum seviyeye iniyor. Bu arada NVIDIA G-Sync teknolojisi de önemli bir avantaj. Bu özellik sayesinde ekran yırtılması gibi sorunlar yaşanmıyor.