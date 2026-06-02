Apple'ın En Güçlü Cihazları: iPhone 17 Pro Max Listeye Giremedi

AnTuTu tarafından paylaşılan raporla birlikte geçtiğimiz ayın en güçlü Apple ürünleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 17 serisi ve iPhone Air listeye giremedi. Listenin tamamında iPad modelleri bulunuyor. Zirvede ise M5 işlemcisine sahip çok güçlü bir iPad modeli yer aldı. Peki, Apple'ın en iyi cihazları hangileri?

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Güçlü Ürünleri Hangileri?

iPad Pro 2025 (11 inç): 3 milyon 569 bin 697 puan iPad Pro 2025 (13 inç): 3 milyon 521 bin 386 puan iPad Pro 2024 (11 inç): 3 milyon 76 bin 25 puan iPad Air 2026 (11 inç): 3 milyon 61 bin 610 puan iPad Air 2026 (13 inç): 3 milyon 55 bin 813 puan iPad Pro 2024 (13 inç): 3 milyon 29 bin 484 puan iPad Air 2025 (11 inç): 2 milyon 657 bin 865 puan iPad Air 2025 (13 inç): 2 milyon 635 bin 370 puan iPad Pro 6 (12,9 inç): 2 milyon 447 bin 980 puan iPad Pro 4 (11 inç): 2 milyon 377 bin 83 puan

AnTuTu listesinin ilk sırasında iPad Pro 2025 (11 inç) yer aldı. Bu tablet 3 milyon 569 bin 697 puan alarak önemli bir başarı elde etti. İkinci sırada 3 milyon 521 bin 386 puan ile iPad Pro 2025 (13 inç), üçüncü sırada ise 3 milyon 76 bin 25 puan ile iPad Air 2026 11 inç konumlandı. Bu modelleri iPad Air 2026 (11 inç) ve iPad Air 2026 (13 inç) takip etti.

iPad Pro 2025te Hangi İşlemci Bulunuyor?

iPad Pro 2025'in 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı sürümü mevcut. İki sürümde de Apple'ın M5 işlemcisi bulunuyor. 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu işlemci, yüksek performans sunuyor. Böylece video düzenleme ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları çalıştırmak gibi ağır işler bile sorunsuz şekilde yapılabiliyor. Tabletin 11 inç sürümü 3 milyon 569 bin 697 puan, 13 inç sürümü ise 3 milyon 521 bin 386 puan aldı.

iPad Pro 2024'in İşlemcisi Nedir?

iPad Pro 2024'ün 11 inç ve 13 inç sürümleri bulunuyor. İki sürümde de Apple'ın M4 işlemcisin mevcut. Tabletin 11 inç sürümü 3 milyon 76 bin 25 puan, 13 inç sürümü ise 3 milyon 29 bin 484 puan ulaştı. RAM tarafında 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. AnTuTu testinde tabletin 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

iPad Air 2026'da Hangi İşlemci Bulunuyor?

iPad Air 2026'nın 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı sürüme sahip olduğunu belirtelim. İki sürüm de gücünü M4 işlemcisinden alıyor. Sekiz çekirdeğin yer aldığı bu işlemci çok güçlü. Öyle ki cihaın 11 inç sürümü 3 milyon 61 bin 610 puan, 13 inç sürümü ise 3 milyon 55 bin 813 puana ulaştı.

iPad Pro 6'nın İşlemcisi Nedir?

AnTuTu testinde 2 milyon 447 bin 980 puana ulaşan iPad Pro 6'da Apple'ın M2 işlemcisi mevcut. Bu işlemci, Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabiliyor. Testte tabletin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

Editörün Yorumu

M5 işlemcili iPad Pro 3.5 milyon puana ulaşırken 2022'de tanıtılan M2 işlemcili iPad Pro 6 ise 2.4 milyon puan aldı. Bu, Apple'ın yeni M5 işlemcisiyle birlikte performansı ne kadar ileri taşıdığını gösteriyor. M2 işlemcisi, M5 kadar güçlü değil ancak çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabiliyor. Yani günlük kullanımda fazlasıyla ihtiyaçları karşılıyor.