Hemen Wuthering Waves indirin ve bu benzersiz anime aksiyon oyununu ücretsiz bir şekilde deneyimlemeye başlayın.

Kemal Tavus - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kuro Game tarafından geliştirilen ve yayımlanan ücretsiz bir aksiyon rol yapma oyunu olan Wuthering Waves Lament olarak bilinen felaket sonrası post-apokaliptik bir gelecekte geçiyor. İnsanlık, büyük bir yıkımın ardından toparlanmaya çalışırken, oyuncular Rover adı verilen bir karakteri yönlendirerek tehlikelerle ve gizemlerle dolu geniş bir dünyayı keşfedecekler.

Oynanış, keşif ve serbest dolaşma üzerine kurulu olan bu oyun popüler aksiyon oyunlarına benzer bir dövüş sistemine sahiptir. Karakter ve silah edinimleri için gacha mekanikleri içerir ve belirli nadir öğeleri, belirli sayıda çekimden sonra garanti eden bir acıma sistemi bulunur. Oyun, kapalı beta testlerinden alınan geri bildirimlerle önemli gelişmeler göstermiş, özellikle dövüş sistemi ve hikaye ögeleri üzerinde düzenlemeler yapılmıştır.

Anime estetiğine sahip bir oyun olan Wuthering Waves, kendinden önce çıkan pek çok oyun ile büyük benzerlikler gösteriyor. Eğer Genshin Impact, Honkai Star Rail gibi oyunları seviyorsanız muhtemelen Wuthering Waves’i de seversiniz.

Wuthering Waves İndir

Hemen Wuthering Waves indirin ve bu ücretsiz rol yapma dünyasında yerinizi alın.

Wuthering Waves Sistem Gereksinimleri