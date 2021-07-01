World Wide Web NFT'si 5,4 Milyon Dolara Satıldı

WWW NFT'si 5,4 milyon dolara el değiştirdi. World Wide Web'in geliştiricisi olan internet uzmanı Tim Berners-Lee, web kaynak kodu NFT'sini 5,4 milyon dolara satıyor.

NFT'ler, genellikle fiziksel bir temsili olmayan dijital varlıklar için sahiplik sertifikalarıdır. Telif hakkı denetimi içermeleri gerekmez ancak internet eleştirmenleri, hızlı zengin olmak isteyenlerin NFT'ye yöneldiğini söylüyor.

World Wide Web'in orijinal kaynak kodu, takas edilemez bir token olarak satıldı ve geliştiricisine 5,4 milyon dolar kazandırdı. Web yaratıcısı Tim Berners-Lee, NFT'yi Sotheby's müzayede evi aracılığıyla kimliği belirsiz bir alıcıya sattı.

Müzayede 23 Haziran'da 1000 dolarlık açılış teklifiyle başlamıştı. Müzayedenin son gününün büyük bölümünde en yüksek teklif 3.5 milyon dolardı, ancak kapanışa 15 dakika kala teklif telaşı yaşandı.

Sotheby's, 5,4 milyon dolarlık kazancın Tim Berners-Lee ve eşi tarafından seçilen bazı amaçlar için kullanılacağını söyledi.

World Wide Web'in orijinal kaynak kodu NFT'nin parçası olarak dört farklı ürün satıldı:

WWW kaynak kodunun zaman damgalı dosyaları

Yazılmakta olan kodun animasyonlu bir videosu

Tim Berners-Lee'den bir mektup

Tim Berners-Lee tarafından oluşturulan kodun dijital posteri

WWW NFT'si 5,4 milyon dolar ile Jack Dorsey'i solladı

Satış, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in ilk tweet'ine harcanan 2,9 milyon doları aşmayı başardı, ancak Mart ayında Beeple tarafından yaratılan dijital sanat eserine ödenen 69 milyon doların altında kaldı.

Lee, 1989'da internetteki farklı ağları birbirine bağlayarak dünya çapında tek bir internet ağı yarattı. Buluşunun patentini almayı reddederek ilk web tarayıcısını ve sunucusunu kurdu. 1993 yılında Tim'in çalıştığı araştırma kuruluşu CERN, teknolojinin tüm haklarından vazgeçti ve herkese açık hale getirdi.

NFT müzayedesi duyurulduğunda ise Tim Berners-Lee şunları söyledi: "Web'deki temel kodlar ve protokoller, her zaman olduğu gibi ücretsizdir. Web'i satmıyorum, yani bağlantıları takip etmek için para ödemeye başlamanız gerekmeyecek. Hatta iddia edilenin aksine kaynak kodunu bile satmıyorum. Kaynak kodun duvara yapıştırılıp benim tarafımdan imzalanmış olsaydı nasıl görüneceğini gösteren orijinal bir kopyayı satıyorum."

NFT'ler, sahiplik kayıtlarının dijital bir defterde saklandığı blok zincirinin çalışması için çok büyük miktarda enerji gerektirdiğinden dolayı çevre üzerindeki etkileri nedeniyle eleştiriliyor. Sotheby's, satıştan elde edilen gelirin bir kısmıyla "karbon salınım denkleştirmesi" yapacağını söyledi.