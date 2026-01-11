X'in Kara Kutusu Açılıyor: Algoritmanın Nasıl Çalıştığı Ortaya Çıkacak

Sosyal medya dünyasında şeffaflık tartışmaları hiç bitmiyor. "Neden bu gönderiyi görüyorum?" ya da "Reklamlar neye göre karşıma çıkıyor?" soruları hepimizin aklında. Son olarak X'in (Twitter) sahibi Elon Musk, yakında platformun çalışma prensipleri üzerindeki sis perdesini kaldıracağını açıkladı.

Ünlü milyarder X üzerinde yaptığı bir paylaşımda platformun algoritmasını ve reklam kodlarını açık kaynak hale getireceğini resmen duyurdu. İşte X'te yeni bir dönemin kapılarını açacak bu gelişmenin tüm detayları!

X Algoritması 7 Gün İçinde Açık Kaynak Hale Gelecek

Musk'ın açıklamasında göre platformdaki gönderi etkileşimlerini etkileyen algoritmalar ve reklam gösterimi için kullanılan tüm kodlar önümüzdeki 7 gün içerisinde açık kaynak olarak paylaşılacak. Musk ayrıca, geliştiriclerin değişiklikleri daha iyi kavraması adına kodların her dört haftada bir kapsamlı güncelleme notlarıyla birlikte yeniden yayınlanacağını belirtiyor.

Peki bu hamle X için ne anlama geliyor? Musk'ın bu karardaki öncelikli hedefi şeffaflık. Şirket, algoritmanın gönderi etkileşimi ve reklam gösterimi konusunda politikalara uyduğunu kanıtlamayı amaçlıyor. Bu süreçte geliştiriciler de devasa bir kod hazinesine erişim sağlayacak. Böylece bağımsız yazılımcılar hem platformdaki hataların tespit edilmesine hem de kod yapısının iyileştirilmesine doğrudan katkı sunabilecek.

We will make the new 𝕏 algorithm, including all code used to determine what organic and advertising posts are recommended to users, open source in 7 days.



This will be repeated every 4 weeks, with comprehensive developer notes, to help you understand what changed. — Elon Musk (@elonmusk) January 10, 2026

Avrupa Birliği'nin Gölgesi X'in Üzerinde

Öte yandan Musk'ın bu kararı zamanlama açısından oldukça manidar. Zira X'in öneri algoritmaları şu sıralar hem Fransa hükümetinin hem de Avrupa Komisyonu'nun yakın markajında. Hatta Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce daha kapsamlı bir soruşturma yapmak adına şirket üzerindeki veri saklama emrini 2026 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Bununla birlikte X'in yapay zeka asistanı Grok cephesinde de işler pek yolunda gitmiyor. Sohbet botunun kullanıcı talepleri üzerine uygunsuz içerikler üretmesi ve rızası olmayan kişilerin fotoğraflarını manipüle etmek için kullanılması platform üzerindeki baskıyı bir hayli artırdı. Tüm bu soruşturmalar ve hesap verebilirlik talepleri artarken, Musk'ın açık kaynak hamlesi eleştirilere bir cevap niteliği taşıyor olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk bu hamlesinde samimi mi, yoksa sadece yasal baskılardan mı kaçıyor? Yorumlarda buluşalım.