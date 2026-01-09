Beklenen Oldu: Grok'un Tartışmalı Özelliği Yasaklandı!

Elon Musk'ın büyük iddialarla geliştirmeye devam ettiği yapay zeka modeli Grok, 2026'nın ilk haftasında sosyal medya dünyasının en tartışmalı gündem maddelerinden biri haline geldi. Hatırlayacağınız üzere Grok, X (Twitter) platformuna entegre edildikten sonra kullanıcılara sınırsız bir özgürlük vaat etmişti. Ancak bu özgürlük son günlerde amacını aşarak büyük bir krizin fitilini ateşledi.

Kullanıcıların bu aracı kullanarak kadınları ve çocukları hedef alan, rızası olmayan cinsel içerikli ve şiddet barındıran görseller oluşturması bardağı taşıran son damla oldu. Küresel çapta yükselen tepkilerin ve yasal tehditlerin ardından xAI ekibi nihayet yapay zeka aracının görsel üretme özelliğini kısıtladı. İşte detaylar!

Grok'un Görsel Oluşturma Özelliği Ücretsiz Hesaplara Kapatıldı

X üzerinden yapılan resmi duyuruya göre Grok'un görüntü oluşturma ve düzenleme özellikleri kullanıcıların büyük bir bölümü için kısıtlandı. Artık platformu ücretsiz kullanan üyeler Grok üzerinden herhangi bir görsel üretemeyecek. Öte yandan ücretli abonelik sahipleri yapay zeka aracı ile görsel üretmeye devam edebilecekler.

Öte yandan bu kararın arkasında herhangi bir gelir elde etme çabasının yatmadığı da belirtiliyor. Şirketin açıklamasına göre ücretli abonelerin kimlik ve ödeme bilgileri sistemde kayıtlı olduğu için platformu kötüye kullanan veya uygunsuz içerik üreten kişiler anında tespit edilerek yasal işlem başlatılabilecek. Yani şirket Grok'un özelliklerini kötü amaçla kullanan ücretli abonelere de yaptırım uygulayacak.

Her ne kadar X kullanıcıları için beklenen kısıtlama gelmiş olsa da uzmanlar Grok'un mobil uygulaması adına hala endişeli olduklarını belirtiyor. Yapılan incelemeler uygulamanın hala bazı filtreleri aşabildiğini ve kullanıcılara uygunsuz içerikler sunabildiğini gösteriyor.

Anyone using Grok to make illegal content will suffer the same consequences as if they upload illegal content — Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2026

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Grok'un yalnızca ücretsiz kullanıcılara kapatılması adil bir karar mı? Yorumlarda buluşalım.