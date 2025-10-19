X Algoritması Değişiyor: Karşınıza Nelerin Çıkacağını O Belirleyecek!

2023 yılında satın aldığı Twitter'ı X adıyla adeta bambaşka bir platforma çeviren Elon Musk şimdi de platformun en çok beğeni toplayan alanlarından birini gözüne kestirdi. CEO, X'in içerik öneri algoritmasını kökten değiştireceğini açıkladı.

Musk'ın açıklamasına göre platformun içerik öneri sistemi kural tabanlı algoritmalar yerine X'in (Twitter) kendi yapay zeka modeli olan Grok tarafından yönetilecek. Yapay zeka, günde milyonlarca gönderiyi analiz ederek her bir kullanıcı için özel akışlar oluşturacak. İşte detaylar!

Grok, X'teki Akışınıza Yön Verecek

Geçtiğimiz günlerde platform üzerinden açıklamalarda bulunan Musk, 4 ila 6 hafta içerisinde X öneri sisteminde büyük bir değişikliğe gidileceğini duyurdu. Buna göre kullanıcıların akışta hangi gönderilerle karşılaşacağı artık Grok'un ellerinde. Peki, yapay zeka böylesine ağır bir yükün üstesinden nasıl gelecek?

Musk'ın paylaşımlarına göre Grok, neredeyse her gün X'te paylaşılan 100 milyondan fazla gönderiyi ayrı ayrı analiz edecek. Yapay zeka aracı gerçekleştirdiği kapsamlı analizler sonucunda her bir kullanıcının ilgi alanlarına uygun paylaşımları önerecek.

X ekibi, bu yeni sistemle birlikte kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş ve alaka düzeyi yüksek bir akış sunmayı hedefliyor. Musk, mevcut kural tabanlı algoritmaların bu hedefe ulaşmakta yetersiz kaldığını düşünüyor.

The 𝕏 recommendation system is evolving very rapidly. We are aiming for deletion of all heuristics within 4 to 6 weeks.



Grok will literally read every post and watch every video (100M+ per day) to match users with content they’re most likely to find interesting.



This should… https://t.co/HdKKgabRUN — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2025

Henüz Keşfedilmeyen İçerik Üreticilerine Yardımcı Olabilir

Bu önemli değişikliğin özellikle henüz keşfedilmemiş veya yeni içerik üreticilerinin en büyük sorunlarından birine çözüm getirebileceği söyleniyor. Nitekim geleneksel algoritmaların kişiselleştirme alanında karşılaştdığı zorluklar nedeniyle geenellikle her kesim tarafından ilgi gören içerik üreticileri veya gönderileri öne çıkarıyor.

Musk da bu durumu yaptığı paylaşımlar da şu şekilde özetliyor:

Bu yenilik, harika bir şey paylaştığınız halde kimsenin görmediği, yeni kullanıcı veya küçük hesap sorununu çözebilir, Başka bir deyişle X, gerçekten etkileşim potansiyeli olan gönderilerin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

Akışınız Artık Grok'a Soru Sorarak Şekillenecek

Musk'a göre kullanıcılar Grok ile birlikte artık akışlarını dinamik olarak ayarlayabilecekler. İlginizi çeken bir içeriği Grok'a yönelterek bu tür gönderilerle daha çok karşılaşmak istediğinizi belirtlebileceksiniz. Üstelik bunu yaparken yapay zeka aracına geçici veya kalıcı olarak belirli bir zaman aralığı da belirtebileceksiniz.

Bu yenilik temel olarak yapay zeka destekli kişiselleştirme sistemlerine doğru atılmaya hazırlanılan büyük bir adımın sinyalini veriyor. Uzmanlara göre Grok'un platformun öneri sistemlerine entegre edilmesi kullanıcıların X'teki etkileşimini kökten değiştirebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce X'in yeni içerik öneri sistemi kullanıcılar için faydalı olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.