X'in Kara Kutusu Açıldı! Algoritmanın Nasıl Çalıştığı Belli Oldu

Daha önce X kullanırken kafanızda "Bu gönderiyi neden görüyorum?" gibi sorular oluştu mu? Sosyal medya platformunda kendisine önerilen gönderilerin neye göre geniş kitlelere ulaştığını merak eden pek çok kullanıcı bulunuyor. X ise hem bu soru işaretlerini gidermek hem daha fazla şeffaf olmak adına algoritmasını açık kaynak olarak paylaştı.

X'in Algoritması Nasıl Çalışıyor?

X'in (eski adıyla Twitter) algoritmasının GitHub üzerinden paylaşılmasının ardından sosyal medya platformunun algoritmasının nasıl çalıştığı açıklığa kavuştu. Arka planda neler olup bittiğine baktığımızda son derece karmaşık bir işlemin oldukça kısa bir süre içinde gerçekleştiğini görüyoruz. Algoritma, daha uygulamayı açar açmaz toplanan güncel verileri bir araya getiriyor ve bunu sürekli devam ettiriyor.

Bilindiği üzere sosyal medya platformunda her saniye tahmin bile edemeyeceğiniz kadar çok paylaşım yapılıyor. Takdir edersiniz ki paylaşılan bütün içerikleri size gösterseydi akışınız içinden çıkılamaz bir hâl alırdı. Böyle bir yöntem yerine paylaşımların sadece gönderinin konusu ile ilgilenen kişilere gösteren bir sürece bağlı kalınıyor.

Bu noktada kaynaklar yani paylaşımı yapan kişiler, takip ettiğiniz kişilerin paylaşımları ve takip etmediğiniz fakat algoritmanın beğeneceğinizi düşündüğü paylaşımlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Seçim paylaşımlara daha sonra ek bilgiler ekleniyor, istenmeyen içerikler çıkarılıyor. Örneğin daha önce bir gönderi görmüş olabilirsiniz ama bunu görmek istemediğinizi belirtir ya da o paylaşımda geçen bir kelimeyi sessize alırsanız öneri aşamasında onun elenmesine neden oluyorsunuz.

Yapay zeka, bir sonraki aşamada size önerilecek paylaşımı beğenme, ona yorum yapma veya detaylara bakma olasılığınızı tahmin ediyor. Bu noktada bir puanlama sisteminin varlığından söz etmek mümkün. Hatta aynı kişinin birden fazla paylaşımı varsa puanları biraz düşürülüyor. Bununla tek tip bir akıştan ziyade daha çeşitli bir akışa sahip olmanız amaçlanıyor.

Son aşamada en yüksek puanı alan paylaşımlar, belirli bir sayıya kadar sıralanıp tutuluyor. Bunlar en nihayetinde bir kontrol sürecinden geçiyor. Spam veya uygunsuz olabilecek unsurlar içerip içermediği bu noktada gözden geçiriliyor. Bütün bu işlemler siz uygulamayı her açtığınızda, akışı her yenilediğinizde oldukça kısa bir sürede gerçekleşiyor. Bu arada algoritmayı daha yakından incelemek isteyenler, GitHub sayfasına da göz atabilir.