Artık X'te Gezinirken Kendinizi TikTok'ta Sanabilirsiniz!

Sosyal medya devi X, platformdaki video tüketim alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirecek yeni bir güncellemeyle kullanıcılarının karşısına çıktı. Şirket dikey video izleme deneyimini daha akıcı hale getirmeyi amaçlayan yeni arayüzünü resmen duyurdu. İşte detaylar!

X'in Yeni Dikey Video Akışı Neler Sunuyor?

X’in Ürün Müdürü Nikita Bier tarafından duyurulan yeni arayüz platformun uzun süredir beklenen geniş çaplı tasarım değişikliğinin ilk adımı olarak tanımlanıyor. Zira Bier, eski arayüzün artık kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek yapılan değişikliğin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

Yeni sistemin çalışma mantığına ise pek de yabancı değiliz. Kullanıcılar tıpkı TikTok ve Instagram Reels'de olduğu gibi tam ekran moduna geçtikten sonra parmağını yukarı doğru kaydırarak bir sonraki videoya geçiş yapabiliyor. Aynı zamanda tek bir dokunuşla videoları tam ekran boyutuna getirebiliyorsunuz.

Şirket diğer platformlara benzer şekilde bu tasarım sayesinde kullanıcıların uygulama içerisinde daha fazla vakit geçirmesini ve video etkileşimlerinin artmasını hedefliyor. Nikita Bier'in açıklamasına göre yeni arayüz tasarımını içeren güncelleme geçtiğimiz günlerde iOS kullanıcılarına kademeli olarak ulaşmaya başladı.

We're rolling out a few updates to video this week.



We're starting with a new immersive video player, which badly needed a refresh. Available on iOS today. pic.twitter.com/sCDH8E0x91 — Nikita Bier (@nikitabier) February 16, 2026

Yeni Arayüz Kullanıcıların Tepkisini Çekti

Her ne kadar X yönetimi yeni güncellemeyi büyük bir adım olarak görse de kullanıcı cephesinde durum pek de beklendiği gibi değil. Zira birçok kişi yeni arayüz ile birlikte videoları orijinal boyutlarında izleme seçeneğinin kaldırılmasından dolayı şikayetçi.

Tepkilerin odağında sistemin yatay formatta çekilen videoları dikey ekrana sığdırmak için kenarlardan kırpması yatıyor. Söz konusu değişiklik orijinal görüntü oranını bozduğu ve içeriğin bir kısmını görünmez kıldığı için izleme deneyimini olumsuz etkiliyor.

Gelen eleştirilere yanıt veren Nikita Bier ise duruşundan taviz vermedi. X’in artık bir mobil şirketi olduğunu vurgulayan Bier dikey formatı mobil cihazlar için en ideal izleme yöntemi olduğunu savunuyor. Zira Disney+ gibi yayın devlerinin bile dikey akışa geçtiği bir dönemde X’in de bu trende ayak uydurması şaşırtıcı değil.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.