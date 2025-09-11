X'in Yapay Zeka Hesabı Grok'a Erişim Engeli Getirildi: İşte Nedeni!

Geçtiğimiz aylarda kullanıcılarla girdiği küfür ve şiddet içerikli diyaloglarla ülke ve siyaset gündemine oturan Grok ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. X platformunun ünlü yapay zeka aracına ülkemizde yeniden erişim engeli getirildi. Detaylar haberde.

Grok'un X Hesabı Her An Askıya Alınabilir

Elon Musk yönetimindeki xAI şirketinin geliştirdiği Grok, diğer yapay zeka araçlarından farklı olarak Twitter ile uyumlu olarak çalışmasını sağlayan özel bir hesaba sahip. Kullanıcılar bu sayede herhangi bir gönderide veya yanıtta Grok'u etiketleyerek soru sorabiliyor veya berlirli istekte bulunabiliyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Grok'un X hesabı, yeni yüklenen bir güncellemenin ardından oldukça küfürlü ve şiddet içeren yanıtlar vermeye başlamış ve ülkemizde erişime engellenmişti. Daha sonrasında yeniden eskli haline geri dönen Grok bir süredir Türkiye'de ve tüm dünyada kullanılmaya devam ediliyordu.

Ancak kısa bir süre önce Grok'un hesabına erişim engeli getirilmek için yeni bir talepte bulunuldu. İddialara göre Grok'un X hesabının askıya alınması için millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması kanunu gerekçe olarak gösteriliyor.

Şu anda Grok'un X hesabı hala Türkiye'de erişilebilir durumda. Kullanıcıların da yapay zeka aracını aktif olarak kullanabildiği görüntülenmekte. Ancak ilerleyen saatlerde X yetkililerin erişim engeli talebi doğrultusunda Grok'un hesabını Türkiye genelinde askıya aldığına şahit olabiliriz. Gelişmeler için takipte kalın!