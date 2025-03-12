X (Twitter) Çöktü: Elon Musk Suçu Ukrayna'ya Attı, Uzmanlar Ağır Konuştu

Downdetector adlı platform izleme servisi, pazartesi günü dünya çapında 1.6 milyondan fazla kullanıcıdan X'e (eski Twitter) erişim sorunu raporu aldığını duyurdu. Kullanıcılar, hem masaüstü hem de mobil uygulamada akışlarını yenileyemediklerini, sayfanın sürekli yüklenme ekranında takılı kaldığını bildirdi. İlaveten eski gönderiler görüntülenemiyor, embed almak isteyen kullanıcılar "Bir hata oluştu" mesajıyla karşılaşıyordu. Elon Musk, bunun arkasında Ukrayna'dan gelen büyük bir siber saldırının olduğunu öne sürdü. Ancak uzmanlar, bu iddianın pek de inandırıcı olmadığını söylüyor.

Peki gerçekte neler oldu? X neden çöktü? Sorumlusu gerçekten Ukrayna mı yoksa başka bir durum mu var gelin hep beraber inceleyelim...

Uzmanlardan Yanıt: "Saçmalıyorsun"

Elon Musk, Fox Business kanalına verdiği röportajda, platformun büyük bir siber saldırıya uğradığını iddia etti ve şu ifadeleri kullandı:

Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama X sistemini çökertmeye yönelik büyük bir siber saldırı yaptılar. Saldırının Ukrayna kaynaklı olduğunu görüyoruz, IP adresi oradan geliyor.

Bu iddia gerçek miydi? Uzmanlar pek öyle düşünmedi.

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Ciaran Martin, ünlü milyarderin bu söylemini "büyük bir saçmalık" olarak nitelendirdi ve olayın dağıtılmış hizmet reddi, yani bir DDoS saldırısı olduğunu söyledi. Yani hackerlar, X'in sunucularını aşırı internet trafiğiyle doldurarak platformu çökertmeye çalışmış olabilir.

Ancak bu saldırı türünün kocaman bir mazisi var. X ise devasa bir platform, muntazam büyüklükte bir şirketin altında nefes alıyor. Hal böyleyken DDoS gibi bir yöntemle çökertilmiş olması pek gerçekçi durmuyor. Ayrıca Ukrayna kaynaklı olduğuna dair hiçbir kanıt yok.

X Gibi Bir Platform Nasıl Çöküyor?

DDoS (Dağıtılmış Hizmet Reddi) saldırıları, bir web sitesine milyonlarca sahte trafik göndererek sunucuların çökmesini sağlama yöntemidir. Bu, genellikle hükümetleri, şirketleri ya da bireyleri hedef almak için kullanılan popüler bir siber saldırı yöntemi olarak bilinir.

Aslında bu saldırı örneği ilk değil. 2023 yılında "Anonymous Sudan" adlı bir hacker grubu, X'i çökertmiş ve Elon Musk'tan Starlink hizmetini ülkelerinde başlatmasını talep etmişti. Bu olaydan sonra iki kişi, bu hacker grubunun liderleri olduğu gerekçesiyle 2024 yılında tutuklanmıştı.

X'in altyapısı, özellikle Musk'ın platformdaki mühendislik ekiplerini küçültmesinden sonra daha kırılgan hale gelmiş gibi duruyor. İlaveten Musk'ın Ukrayna ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye eleştirileri de olmuştu.

Milyardere yönelik suçlamalarda ise Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Starlink erişimini kısıtlamaya yönelik suçlamalar var. Uzmanlar, Musk'ın Ukrayna karşıtı oluşu yüzünden bu siber saldırının Ukrayna'ya mal edilmesinin tehlikeli etkileri olacağını söylüyor.

Siber güvenlik uzmanları da bu tür saldırıların dünyanın herhangi bir yerinden yapılabileceğini ve saldırganların IP adreslerini Ukrayna gibi gösterebileceğini belirtiyor.