Bunu Yapanlar Dikkat: X Hesabınız Yasaklanabilir

X, çok sayıda sosyal medya kullanıcısını etkileyen bir adım attı. Üçüncü taraf eklenti kullanan bazı kullanıcıların hesabı yasaklandı. Bu durumun hâlihazırda X Premium gibi ücretli aboneliklerinin bir parçası olarak sunulan özellikleri bedava kullanmayı mümkün kılan eklentilerden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Eski Twitter Eklentileri, X Hesaplarını Yasaklatıyor

X, eski Twitter eklentilerini kullananların hesabını askıya almaya başladı. Hesabın yasaklanmasına neden olan eklentilerin başında ise OldTweetDeck geldi. Bu eklenti, Twitter'ın TweetDeck özelliğinin ücretli hâle gelmesinden sonra onun ücretsiz özelliklerini kullanmaya devam etmenizi sağlıyordu. TweetDeck, 2023 yılının ortalarına doğru X Premium'un bir parçası hâline getirildikten sonra kullanıcılar OldTweetDeck alternatifine yönelmişti.

Bu eklenti ile sosyal medya platformuna erişen kişilerin hesapları, X tarafından anormal davranışlar gerekçe gösterilerek askıya alındı. Hesapların kapatılmasının arkasında algoritmik bir gerekçe olduğu ileri sürülüyor. X'in kullandığı sistem, uzantının çalışma biçiminden dolayı hesabın gerçek bir insan tarafından yönetilmediğini belirlemiş olabilir. Öte yandan bazıları da yasaklama işlemlerinin eklentinin ücretli özellikleri bedava kullanma imkânı sunmasından kaynaklandığını düşünüyor.

Sosyal medya platformu, bu yasaklama işlemleri ile ilgili henüz resmî bir açıklamada bulunmadı. Bu da askıya alınan hesapların kullanıcılar tarafından itiraz yapıldıktan sonra tekrardan erişime açılıp açılmayacağının belirsizliğini koruduğu anlamına geliyor. Sorundan daha fazla kişinin etkilenmemesi için eklentinin geliştiricisinden de uyarı geldi.

OldTweetDeck'in geliştiricisi, GitHub hesabına eklediği uyarıda "X Premium'a sahip değilseniz eklentiyi kullanmanın şu anda yasaklanmayla sonuçlanma riski var" ifadelerine yer verdi. Askıya alınan kullanıcıların X uygulaması ya da web sitesi üzerinden bu karara itiraz etmelerinde fayda var. Ayrıca premium özelliklerini ücretsiz kullanmanızı sağlayan bu tür eklentiler kullanıyorsanız onları da devre dışı bırakın.

X her ne kadar açıklamada bulunmasa da bu kararın temelinde büyük olasılıkla kazanç meselesi yatıyor. Üçüncü taraf hizmetleri, platformun ücretli abonelik hizmetleri ile kâr elde etmesini engelliyor. Bu nedenle X'in özel avantajlar elde etmenizi sağlayan üçüncü taraf hizmetleri engellemek istemesi çok normal. Fakat bunu yapmanın yanında hesapları yasaklaması, biraz aşırıya kaçıyor. Askıya alınan hesapların geri açılıp açılmayacağını ise ilerleyen süreçte göreceğiz.