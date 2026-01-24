X'ten Yeni Özellik! Bazı Gönderilerde Zorunlu Olacak

X, sosyal medya platformundaki içerik üreticilerine yönelik yeni bir özellik test etmeye başladı. Sızdırılan bilgilere göre hâlihazırda gelir elde etmek amacıyla iş birliği yapan kişilere yönelik olacak bir etiket geliyor. Gönderi paylaşma bölümüne eklenecek olan seçenek her gönderide olmasa da bazı gönderilerde mutlaka kullanılacak.

X'te "Reklam Etiketi" Dönemi Başlayacak

X'in (eski adıyla Twitter) gönderi paylaşma seçeneklerine reklam etiketini de ekleyeceği ortaya çıktı. Bilindiği üzere Türkiye'de uzun bir süredir ücretli ortaklık, sponsorluk veya iş birliği içeren paylaşımlara hashtag (etiket) eklenmesi gerekiyor. Bu nedenle çok sayıda içerik üreticisi paylaşımlarında #reklam ya da #sponsor gibi etiketler kullanmak zorunda kalıyor.

Yeni gelecek olan sistemle birlikte içerik üreticileri hashtag girmek zorunda kalmadan da bir gönderinin iş birliği içerip içermediğini göstermeye başlayabilecek. Reklam olarak işaretlenen gönderilerin üst kısmında ücretli ortaklık ibaresine yer verilecek. Böylece diğer kullanıcılar, hangi içeriğin iş birliği içerdiğini anında görebilecek.

Bu esasında YouTube ve benzeri platformlarda yıllardır olan bir özellikti. Söz konusu platformda da bir video paylaşmadan önce eğer video iş birliği, ücretli tanıtım gibi unsurlar barındırıyorsa gerekli işaretlemeyi yapmak gerekiyor. X'e gelecek olan yeni özellik de kullanıcıları bu seçeneği kullanmak zorunda bırakacak gibi görünüyor.

Yeni özellik kullanıldığında şu anda eklenmesi zorunlu olan #reklam gibi hashtaglere gerek kalmayabilir ancak konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını vurgulamak gerekiyor. Bu arada ilerleyen süreçte bu etiketin markalara reklamların ne kadar etkileşim aldığı da dahil olmak üzere çok kapsamlı bilgi sunacak şekilde geliştirileceği söyleniyor.