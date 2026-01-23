Instagram'da Hikayelere Gizlice Bakılabilecek! Yeni Özellikler Yolda

Instagram hem milyonlarca kullanıcısının istediği özelliklere kavuşmasını hem yeni gelir kapısı aralamasına yardımcı olacak bir ücretli abonelik sistemi üzerinde çalışıyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre bu abonelik hizmeti, mavi tikli hizmetten ayrı bir hizmet olarak sunulacak ve ekstra ödeme yapmayı gerektirecek.

Yeni Instagram Aboneliğinin Avantajları Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Instagram'a gelecek olan yeni ücretli abonelikle birlikte sınırsız izleyici listesi oluşturulabilecek. Bu hâlihazırda mevcut yakın arkadaşlar özelliğinin de ötesine geçerek farklı gruplar için dilediğiniz kadar özel liste oluşturabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca hikâyeler için normal beğenilere göre daha çok öne çıkan süper beğeni de kullanılabilecek.

Yeni abonelik hizmeti, sosyal medya kullanıcılarının muhtemelen en çok istediği özelliklerden biri olan başkalarının hikâyelerine gizlice bakma imkânı da sunacak. Böylece başka bir kişinin hikâyesine baktığınızda onu paylaşan kişi kendi hikâyesini görüp görmediğinizi anlayamayacak.

Bir diğer ihtiyaç duyulan özellik, siz takip ettikten sonra geri takip etmeyenleri öğrenmenize yardımcı olacak. Böylece takip etmenize rağmen size geri dönüş yapmayan kullanıcıları çok hızlı bir şekilde bulup onları takipten çıkabileceksiniz. Buna benzer bir pratiklik sunacak başka bir özellik de hikâyeye bakan kişiler arasından belirli bir kullanıcıyı arama olacak.

Yeni Instagram Aboneliğinin Ücreti Ne Kadar Olacak?

Instagram şu an kullanıcılara mavi tik, taklit hesaplara karşı koruma ve benzeri avantajlar sunan Meta Verified hizmetini sunuyor ancak bu yeni abonelik sisteminin hâlihazırda sunulan hizmetten ayrı olacağı ileri sürülüyor. Bu da zaten Meta Verified aboneliğiniz varsa yeni abonelik için ayrıca para ödemeniz gerekeceğini gösteriyor. Yine de konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını hatırlatmakta fayda var.