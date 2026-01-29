En Zorlu Yolları Bile Aşacak Araba Geliyor! Herkes Alamayacak

Genesis, kısa bir süre önce konsept arabası X Skorpio'yu tanıttı. Çok zorlu arazi koşullarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanması ile dikkat çeken bu otomobil, son derece ilgi görmüştü. Son gelişmelere bakılacak olursa araca olan yoğun ilgi sadece takdirle sınırlı kalmayacak, aracın sınırlı sayıda üretimi gerçekleştirilecek.

X Skorpio Sınırlı Sayıda Üretilecek

Genesis, X Skorpio konseptinin sergilenmesinin ardından sadece birkaç dakika içinde siparişlerin gelmeye başladığını açıkladı. Başlangıçta aracın üretimine dair bir planları olmasa da bu yüksek ilgi düzeyinden sonra arabanın sınırlı sayıda üretilmesine karar verildi. Her ne kadar trafiğe çıkmaya uygun olmasa da çölde rahatlıkla ilerlemeye yardımcı olacak gibi görünüyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere sınırlı sayıda üretilen modellerin hiçbiri global pazara gelmeyecek. Daha çok Orta Doğu ile sınırlı kalacak. Aracın sahip olduğu özellikler göz önünde bulundurulacak olursa aslında bu hamlenin arkasında mantıklı bir sebep olduğunu söylemek mümkün. Arazi koşullarında zorlanmaması için 40 inçlik devasa lastiklerle donatıldı.

Araçta ani tork artışlarında jantın boşa dönmesini önleyerek düşük hava basıncında lastiğin atmasını engelleyen 18 inçlik beadlock jantlar kullanıldı. Arabanın dış tasarımı, isminden de anlaşılacağı üzere akrep iskeletini yansıtıyor. Parçalara ayrılmış tasarım sayesinde hasar gören kısımları kolaylıkla değiştirmek mümkün hâle geliyor.

İki çizgi şeklindeki LED ışıklar, tüm aracı çevrelerken gece sürüşleri için de 32 adet ek ışık yer alıyor. Özel dikişli derilerin kullanıldığı arabada gösterge paneli direksiyonun üzerinde konumlandırıldı. Aracın sahip olduğu V8 motoru sayesinde 1100 beygir gücü ve 1152 Nm tork elde edilebiliyor.