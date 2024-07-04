X'e Gelen Bütün Değişiklikleri Unutun: Tasarımda Büyük Değişikliğe Gidiliyor!

Elon Musk'ın X'i satın aldığından bu yana platformun adı da dâhil olmak üzere birçok şeyi değişti ve bugün ortaya çıkan yeni değişiklik ise popüler sosyal medya platformunu baştan aşağı değiştirebilir.

Elon Musk bu yeni değişiklik ile birlikte X'in paylaşımlardan etkileşim ve yanıtla seçeneklerini kaldırarak içeriğin kullanıcıların akışlarında nasıl göründüğünü yeniden tasarlamayı planlıyor. Bu, gönderiyi yeniden paylaşma (diğer adıyla retweet), beğen ve yanıtla seçeneklerinin artık bir kullanıcının X zaman akışındaki gönderilerde görünmeyeceği anlamına geliyor.

Tasarımı Yenilenen Zaman Akışı Nasıl Görünecek?

View counts are shown in the top right corner pic.twitter.com/tNlVgnpLpk — Aaron (@aaronp613) July 2, 2024

Değişiklikler yalnızca bununla da sınırlı değil. Tüm bu seçeneklerin kaldırılmasının yanı sıra, her bir gönderiden yeniden paylaşım, beğeni ve alıntı sayıları da kaldırılacak. X bu değişiklikle birlikte kullanıcıların bir seçeneğe dokunmak yerine, beğenmek veya yanıtlamak için bir gönderiyi sola veya sağa kaydırmasını istiyor.

Değişikliğin gerçekleşmesinin ardından zaman akışında görebileceğiniz gönderilerdeki görüntülenebilen tek metrik, gönderinin sağ üst köşesine taşınan görüntüleme sayısı olacak.

Yaklaşan bu yeni tasarım değişikliği ilk olarak MacRumors tarafından aktarılmış olsa da Elon Musk şahsi X hesabı üzerinden bu yeni değişiklikleri doğruladı. Yeni tasarım değişikliğinin ortaya çıkmasının ardından kullanıcılar olumsuz geri bildirimlerde bulunmuş olsa da Elon Musk kararından vazgeçmeyecek gibi görünüyor.

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