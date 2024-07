X'e Gelen Bütün Değişiklikleri Unutun: Tasarımda Büyük Değişikliğe Gidiliyor!

Elon Musk'ın X'i satın aldığından bu yana platformun adı da dâhil olmak üzere birçok şeyi değişti ve bugün ortaya çıkan yeni değişiklik ise popüler sosyal medya platformunu baştan aşağı değiştirebilir.

Elon Musk bu yeni değişiklik ile birlikte X'in paylaşımlardan etkileşim ve yanıtla seçeneklerini kaldırarak içeriğin kullanıcıların akışlarında nasıl göründüğünü yeniden tasarlamayı planlıyor. Bu, gönderiyi yeniden paylaşma (diğer adıyla retweet), beğen ve yanıtla seçeneklerinin artık bir kullanıcının X zaman akışındaki gönderilerde görünmeyeceği anlamına geliyor.

