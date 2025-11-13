X'in Algoritması Tamamen Değişiyor! Elon Musk Tarih Verdi

Elon Musk, yaklaşık 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın ismini X olarak değiştirdikten sonra sosyal medya platformu köklü değişiklikler gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay ise Twitter markasını geride bırakan platformun algoritmasında büyük bir değişim yaşanacağı duyurulmuştu. Şirketin sahibi Musk, şimdi de bu algoritma değişikliğinin ne zaman geçerli hâle geleceğini açıkladı.

X'in Algoritması Ne Zaman Değişecek?

Elon Musk, X'in (eski adıyla Twitter) yeni algoritmasının gelecek aya kadar geçerli hâle geleceğini duyurdu. Musk, bir sosyal medya kullanıcısının küçük hesapların aldığı düşük etkileşim oranlarından bahseden kullanıcının gönderisine verdiği yanıtta "Grok, hesap ne kadar küçük olursa olsun, önümüzdeki aya kadar yaklaşık 100 milyon X gönderisini (görsel ve video dâhil) inceleyip anlayacak ve kullanıcılara içeriğin kalitesine göre önerecek" ifadelerini kullandı.

Bu gönderi sayısı, çok ciddi bir işlem gücü gerektiriyor. Musk'a göre bu çok sayıda GPU kullanan gelişmiş yapay zeka ile mümkün olacak, günün sonunda ise herkesin X akışının şu an olduğundan çok daha kaliteli bir hâle gelecek. Yeni algoritma, özellikle çok fazla takipçiye sahip olmayan hesapları yönetenler için önemli bir avantaj sunacak.

X'in Yeni Algoritması Nasıl Çalışacak?

X'in yeni algoritmasının merkezinde Musk'ın kurduğu yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok yer alacak. Şu anda hem gönderilere etiketleyip soru sorarak hem X'teki özel bölümden hem Grok için geliştirilen uygulama ve web sitesinden kullanılabilen bu yapay zeka modeli, her gün X'te paylaşılan yaklaşık 100 milyon gönderiyi analiz edecek.

Yapay zeka aracı, bu süreçte gerçekleştirdiği analizlerin sonucunda diğer sosyal medya kullanıcılarına ilgi alanına en uygun gönderileri gösterecek. Örneğin yapay zeka ile ilgili içerikler ürettiğiniz, bu alandaki gelişmeleri aktardığınız bir sosyal medya hesabınız var ancak paylaşımlarınız diğer kişilerin karşısına çıkmıyorsa Grok sizin de paylaşımınızı inceleyecek. Gönderiniz uygun görülmesi hâlinde diğer kişilerin akışında yer alacak.

Kullanıcılar, buna ek olarak Grok ile beraber akışlarını düzenleme imkânına da sahip olacak. İlginizi çeken bir gönderi olursa bu tür gönderilerin karşınıza daha fazla çıkmasını istediğinizi belirtebileceksiniz. Hatta bunun ne kadar süre boyunca geçerli olacağı konusunda da söz hakkına sahip olacaksınız. Grok, bu gönderileri dileyenlere geçici veya kalıcı olarak gösterebilecek.