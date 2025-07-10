Herkese Küfür Etmişti: Grok'un Daha Akıllı Yeni Versiyonu Tanıtıldı!

Elon Musk liderliğindeki xAI şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka asistanı Grok ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde X platformunda kullanıcılara verdiği sert dilli ve küfürlü yanıtların ardından geçici olarak devre dışı bırakılan Grok, şimdi Grok 4 ve Grok 4 Heavy isimli yeni versiyonlarıyla yeniden sahneye çıktı. Bu tanıtımla birlikte, "SuperGrok Heavy" adı verilen yeni ve yüksek fiyatlı bir yapay zeka abonelik paketi de resmen duyuruldu.

Grok 4 ve Grok 4 Heavy Neler Sunuyor?

Yeni tanıtılan Grok 4 modelleri için beklentilerin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilriz.. xAI yöneticileri tarafından yapılan açıklamaya göre yeni yapay zeka modelleri, bu yaz sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen OpenAI'ın GPT-5 modeliyle rekabet edecek.

Elon Musk, geçtiğimiz gün canlı yayında yaptığı bir açıklamada, Grok 4'ün her alanda doktora seviyesine sahip bir uzmandan daha bilgili olacağını ifade etti. Musk, ayrıca "Grok 4, henüz yeni teknolojiler icat etmemiş veya yeni bir fizik teoremi keşfetmemiş olabilir, ancak bu sadece bir an meselesi" sözleriyle Grok'un gelecekteki potansiyeline dikkat çekti.

Lansman etkinliğinde xAI, Grok 4 Heavy modelini "yapay zeka asistanının çoklu ajan sürümü" olarak tanımladı ve Grok 4'e kıyasla daha yüksek bir performans sunduğunu ifade etti. Musk'ın açıklamasına göre, Grok 4 Heavy bir sorunu eş zamanlı olarak çözmek için birden fazla ajan oluşturuyor ve ardından en iyi cevabı bulmak için tüm çalışmalarını "bir çalışma grubu gibi" karşılaştırıyor.

Şirket, etkinlikte Grok 4'ün, yapay zekanın matematik, beşeri bilimler ve doğa bilimleri gibi konularda binlerce kitle kaynaklı soruyu yanıtlama yeteneğini ölçen zorlu testlerden başarıyla geçtiğini vurguladı. Paylaşılan bilgilere göre yeni yapay zeka modeli, Humanity's Last Exam dahil olmak üzere çeşitli yapay zeka sınavlarında "maksimum seviyesinde" performans gösterdi.

xAI'ın açıklamasına göre Grok 4, Humanity's Last Exam'da üretken araçlar olmadan %25,4 puan alarak, %21,6 puan alan Google Gemini 2.5 Pro'yu ve %21 puan alan OpenAI o3'ü geride bırakmayı başardı. Araçlarla birlikte gerçekleştirilen testte ise Grok 4 Heavy'nin %44,4 puan ile %26,9 puan alan Gemini 2.5 Pro'yu bu alanda da geçtiği belirtildi.

Yeni Grok 4'ün performansı, tarafsız kuruluşlar tarafından da önemli övgülerle karşılandı. Kâr amacı gütmeyen Arc Prize kuruluşu, Grok'un ARC-AGI-2 testinde %16,2 başarı oranıyla şimdiye kadar en yüksek skoru alan yapay zeka modeli olduğunu belirtti. Paylaşılanlara göre, Grok'tan sonra en iyi skoru alan Claude Opus 4 yapay zeka modeli, Grok'un aldığı puanın neredeyse yarısını alabilmiş durumda.

Yıllık 3000 Dolarlık SuperGrok Heavy Paketi Duyuruldu

xAI, Grok 4 ve Grok 4 Heavy ile birlikte bugüne kadarki en pahalı yapay zeka abonelik planını resmen açıkladı. Kullanıcılar, SuperGrok Heavy adı verilen bu plana yıllık 3000 dolarlık bir ücret karşılığında abone olabilecek. SuperGrok Heavy kullanıcıları, Grok 4 Heavy'ye erken erişimin yanı sıra henüz duyurulmayan bazı yeni özellikleri de öncesinden deneyimleyebilecek.

Yapılan açıklamaya göre aboneler, xAI'nin önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi planladığı yeni yapay zeka ürünlerine erken erişim sağlayabilecek. Şirket Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ağustos ayında bir yapay zeka kodlama modelinin, eylül ayında çok modlu bir ajanın ve ekim ayında bir video oluşturma modelinin bu abonelik kapsamında kullanıma sunulacağını duyurdu.,

Peki siz xAI'ın duyurduğu yeni Grok 4 ve Grok 4 Heavy modelleri ve SuperGrok Heavy planı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...