Xbox'tan GTA 6 Paylaşımı! Bir Kez Daha Yinelendi

Xbox, zamanlaması epey manidar olan bir paylaşımda bulundu. Dünyanın en çok satılan oyun konsollarından biri olan Xbox'ın sosyal medya hesabı üzerinde Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihi paylaşıldı. Bu gönderi, Take-Two Interactive'in hissedar toplantısından yalnızca bir gün sonra yayınlandığı için oyuncular tarafından epey merak konusu oldu.

Xbox Neden GTA 6'nın Çıkış Tarihini Paylaştı?

Grand Theft Auto VI şimdiye kadar iki kez ertelendi. Hem geçmiş ertelemeler hem uzun zamandır gündemde olan üçüncü kez ertelenme ihtimali ise oyuncuların epey endişelenmesine neden olmuştu. Take-Two Interactive, 21 Mayıs 2026'da düzenlenen hissedar toplantısında son noktayı koyarak GTA 6'nın çıkış tarihinin kesin olduğunu belirtti.

Kazanç toplantısından sonra oyuncuların gözü yeniden GTA 6 üzerinde toplandı. Xbox ise bundan sadece bir gün sonra oyunun resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak GTA 6'nın 19 Kasım 2026'da çıkacağını belirtti ve gönderide oyunu istek listesine eklemek için bir bağlantı da ekledi.

Oyun en başta PC'ye gelmeyecek. Bu nedenle şu an rekabet daha çok PlayStation 5'in arkasındaki isim olan Sony ile Xbox'ın üzerine kurulu. Öte yandan Sony'nin GTA 6'nın pazarlama sürecinin önemli bir kısmını üstleneceği yönünde iddialar da dolaşımda. Xbox'ın paylaşımını eğer bunları göz önünde bulundurarak okursak burada çok zeki bir hamle olduğunu görebiliriz.

Şirketin bu paylaşımı kısa süre içinde 33 milyondan fazla kez görüntülendi. Şu an itibarıyla tüm odak noktasının Sony'nin üzerine yoğunlaşmasını engellediği görülüyor. Xbox sadece tarih içeren bu gönderi ile GTA 6'nın gözleri Xbox Series X / S'in de üzerine çekmeyi başarmış görünüyor.

Bu arada Take-Two'ya göre GTA 6'nın pazarlama kampanyası bu yaz başlayacak. Xbox'ın bu paylaşımı kazanç toplantısının hemen ardından yapması, Xbox'ın Haziran ayında düzenleyeceği gözlerin sadece Sony'nin State of Play etkinliğine değil, Xbox Games Showcase'in de üzerine çekilmesini sağladı.

GTA 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

GTA 6, ilk kez oynanabilir kadın ana karakterin yer alacağı bir yapım olarak piyasaya sürülecek. Temelde iki karakter bulunacak. Bunlardan biri Lucia, diğeri ise Jason olacak. Bu ikilinin Bonnie ve Clyde'dan esinlenildiğini düşünülüyor. Fragmanlara göre Lucia, bir şekilde hapishaneye giren bir kadın olacak. Onu hapishaneden çıktığında ise Jason karşılayacak.

Daha önceki sızıntılara göre oyunda sosyal medya büyük bir öneme sahip olacak. Oyunun sunduğu dünya ise gerçekten yaşayan bir şehri merkezine alacak. Oyundaki NPC'lerin yani oynanabilir olmayan karakterlerin rastgele ortaya çıkıp yürüyen karakterler değil, hava durumuna kadar çeşitli tepkiler veren oldukça akıllı karakterler olması bekleniyor.

GTA 6 PC'ye Ne Zaman Gelecek?

GTA 6'nın PC'ye 2027 yılında gelmesi bekleniyor fakat bunun o kadar uzun bir zaman gibi düşünülmemesinde fayda var. Öyle ki sızıntılar, Şubat ayını işaret ediyor. GTA 5 ise Hatırlayacak olursanız GTA 5, ilk olarak 17 Eylül 2013'te PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürülmüş, 18 Kasım 2014'te Xbox One ile PlayStation 4'e gelmiş, 14 Nisan 2015'te ise PC için sunulmuştu. Eğer sızıntılar doğruysa GTA 6 için büyük bir değişiklik olacak gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Xbox'ın Take-Two Interactive'in hissedar toplantısından sadece bir gün sonra yaptığı bu paylaşımı epey zekice buldum. Oyunun çıkış tarihi netleşti, sosyal medya baştan aşağı oyunla ilgili paylaşımlarla doldu. Xbox, bu ivmeden yararlanarak tüm dikkati üzerine çekti. Ayrıca bu popülariteden sadece Sony'nin faydalanmasını da engellemiş oldu.